Гипосмия после COVID — как вирус меняет восприятие запахов

Проблемы с обонянием. Фото: Pexels

Ученые провели новое масштабное исследование, которое доказало, что влияние COVID-19 на обоняние имеет серьезные и длительные последствия, чем считалось медиками ранее. Оказалось, что даже те пациенты, которые не имели ярко выраженных проблем с обонянием, все же имеют значительное ухудшение работы рецепторов. Это вызывает беспокойство среди ученых, ведь потеря или ослабление обоняния могут быть опасны для здоровья и безопасности человека.

Об этом говорится в исследовании от специалистов инициативы RECOVER Национальных институтов здравоохранения США совместно с NYU Langone Health.

Люди, переболевшие COVID, имеют худшее обоняние

Исследователи обнаружили, что у большинства, кто болел COVID-19, развивается гипосмия — это сниженная способность чувствовать запахи.

"Наши результаты подтверждают, что люди с историей COVID-19 особенно рискуют иметь пониженную способность чувствовать запахи, которая уже недостаточно замечена среди населения", — пояснила соавтор исследования Лора Хорвиц.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 3 535 человек, и его результаты оказались показательными. В частности 80% людей, которые заметили изменения обоняния после болезни, показали низкие результаты в клиническом тесте на запахи даже через два года. При этом 23% из них имели серьезные нарушения или полную потерю обоняния. Еще более неожиданным оказался факт, что 66% людей, которые не жаловались ранее на проблемы с обонянием, также получили аномально низкие результаты во время тестирования.

Для проверки медики и ученые использовался University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT). Это один из самых точных методов в мире. Участникам предлагали 40 различных запахов, среди которых нужно было выбрать правильный вариант ответа. Это позволило оценить не только наличие, но и степень нарушения обоняния.

Почему медиков беспокоит тенденция потери обоняния после COVID-19

Ученые отмечают, что гипосмия может существенно снижать качество жизни. Кроме того, это подвергает человека опасности, потому что из-за проблем с обонянием человек теряет способность чувствовать запах газа, дыма или испорченной пищи, а также может способствовать появлению депрессии из-за потери удовольствия от запахов пищи или окружающей среды. Кроме того, ухудшение обоняния иногда является ранним симптомом неврологических болезней, в частности Паркинсона или Альцгеймера.

Исследователи подчеркивают, что предыдущие работы в основном базировались только на субъективных оценках пациентов, тогда как это исследование стало самым масштабным, где применены стандартизированные клинические тесты.

"Эти результаты свидетельствуют, что медицинские работники должны рассматривать тестирование обоняния как стандартную часть после-COVID ухода. Даже если пациент не замечает проблем сразу, испорченное обоняние может серьезно повлиять на физическое и психическое здоровье", — пояснила Лора Хорвиц.

Можно ли как-то восстановить обоняние после коронавируса

Сейчас команда ученых продолжает искать и исследовать потенциальные способы восстановления обоняния. В частности, ученых заинтересовала перспективность использования витамина А, а также тренировки обоняния, которые помогают мозгу переформатировать работу на распознавание запахов.

Напомним, в Украине фиксируют начало сезона заболеваемости ОРВИ. Тем временем медики призывают вакцинироваться против коронавируса и объяснили, почему это важно.

Несмотря на то, что обороты заболеваемости коронавирусом значительно меньше, чем в 2020 году, опасность болезни все равно высока. Так во Львове 35-летней женщине пришлось делать трансплантацию печени из-за перенесенного COVID.