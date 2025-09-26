Видео
Из-за осложнений COVID-19 львовянке пришлось пересадить печень

Из-за осложнений COVID-19 львовянке пришлось пересадить печень

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:42
Из-за COVID-19 женщине пришлось пересадить печень - что известно
Врачи оперируют пациентку. Фото: Центр трансплантологии Львов

Львовянке Ирине Чайбай, которой 35 лет, пересадили печень после осложнений, вызванных CCOVID-19. Инфекция запустила редкую генетическую мутацию, которая привела к развитию синдрома Бадда-Киари и цирроза печени.

Об этом сообщает Центр трансплантологии Львова в Facebook в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:
Через ускладнення COVID-19 львів'янці довелося пересадити печінку - фото 1
Пост Центра трансплантологии Львова. Фото: скриншот

Из-за COVID-19 женщине пришлось пересадить печень

Женщина заболела коронавирусом в 2020 году, болезнь прошла почти бессимптомно. Однако анализы выявили критически высокий уровень тромбоцитов, который удалось стабилизировать медикаментозно. В 2022 году у пациентки диагностировали синдром Бадда-Киари — тромбирование печеночных вен, нарушающее отток крови. После установки стента Ирина получила временное облегчение, однако впоследствии болезнь снова прогрессировала.

В 2024 году женщину госпитализировали с асцитом. Медики Больницы Святого Пантелеймона установили, что у пациентки развивается цирроз печени и единственным выходом является трансплантация.

"Мы обнаружили у пациентки мутацию фактора V Лейдена. Она повышает риск тромбозов и часто протекает бессимптомно, но в данном случае процесс был активирован COVID-19. Это повлекло тяжелые осложнения, и трансплантация стала единственным методом лечения", — сообщил врач-трансплантолог Больницы Святого Пантелеймона Олег Гузий.

Операция состоялась 8 июля после появления посмертного донора. Трансплантация прошла успешно. Сейчас пациентка восстанавливается и чувствует себя удовлетворительно.

Через ускладнення COVID-19 львів'янці довелося пересадити печінку - фото 2
35-летняя львовянка Ирина Чайбай. Фото: Центр трансплантологии Львов

Напомним, что врач-методист ЦОЗ ДКВС, инфекционист и эпидемиолог Алексей Швед раскрыла, что в мире активно распространяются новые варианты болезни COVID-19 под названиями Nimbus и Stratus.

По последним данным, в Украине зафиксировали снижение смертности от коронавируса на 90%. При этом новая вспышка варианта Omicron все еще несет риски для людей с хроническими болезнями.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
