Через COVID-19 жінці довелося пересадити печінку - що відомо

Лікарі оперують пацієнтку. Фото: Центр трансплантології Львів

Львів’янці Ірині Чайбай, якій 35 років, пересадили печінку після ускладнень, викликаних COVID-19. Інфекція запустила рідкісну генетичну мутацію, яка призвела до розвитку синдрому Бадда-Кіарі та цирозу печінки.

Про це повідомляє Центр трансплантології Львову у Facebook у п'ятницю, 26 вересня.

Пост Центру трансплантології Львову. Фото: скриншот

Через COVID-19 жінці довелося пересадити печінку

Жінка захворіла на коронавірус у 2020 році, хвороба минула майже безсимптомно. Однак аналізи виявили критично високий рівень тромбоцитів, який вдалося стабілізувати медикаментозно. У 2022 році у пацієнтки діагностували синдром Бадда-Кіарі — тромбування печінкових вен, що порушує відтік крові. Після встановлення стента Ірина отримала тимчасове полегшення, однак згодом хвороба знову прогресувала.

У 2024 році жінку госпіталізували з асцитом. Медики Лікарні Святого Пантелеймона встановили, що у пацієнтки розвивається цироз печінки, і єдиним виходом є трансплантація.

"Ми виявили у пацієнтки мутацію фактору V Лейдена. Вона підвищує ризик тромбозів і часто протікає безсимптомно, але у даному випадку процес був активований COVID-19. Це спричинило тяжкі ускладнення, і трансплантація стала єдиним методом лікування", — повідомив лікар-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій.

Операція відбулася 8 липня після появи посмертного донора. Трансплантація пройшла успішно. Зараз пацієнтка відновлюється і почувається задовільно.

35-річна львів’янка Ірина Чайбай. Фото: Центр трансплантології Львів

За останніми даними, в Україні зафіксували скорочення смертності від COVID-19 на 90%. При цьому новий спалах варіанту Omicron все ще несе ризики для людей із хронічними хворобами.