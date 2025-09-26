Через COVID-19 жінці довелося пересадити печінку - що відомо

Через ускладнення COVID-19 львів'янці довелося пересадити печінку
Львів’янці Ірині Чайбай, якій 35 років, пересадили печінку після ускладнень, викликаних COVID-19. Інфекція запустила рідкісну генетичну мутацію, яка призвела до розвитку синдрому Бадда-Кіарі та цирозу печінки.
Через COVID-19 жінці довелося пересадити печінку
Жінка захворіла на коронавірус у 2020 році, хвороба минула майже безсимптомно. Однак аналізи виявили критично високий рівень тромбоцитів, який вдалося стабілізувати медикаментозно. У 2022 році у пацієнтки діагностували синдром Бадда-Кіарі — тромбування печінкових вен, що порушує відтік крові. Після встановлення стента Ірина отримала тимчасове полегшення, однак згодом хвороба знову прогресувала.
У 2024 році жінку госпіталізували з асцитом. Медики Лікарні Святого Пантелеймона встановили, що у пацієнтки розвивається цироз печінки, і єдиним виходом є трансплантація.
"Ми виявили у пацієнтки мутацію фактору V Лейдена. Вона підвищує ризик тромбозів і часто протікає безсимптомно, але у даному випадку процес був активований COVID-19. Це спричинило тяжкі ускладнення, і трансплантація стала єдиним методом лікування", — повідомив лікар-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій.
Операція відбулася 8 липня після появи посмертного донора. Трансплантація пройшла успішно. Зараз пацієнтка відновлюється і почувається задовільно.
