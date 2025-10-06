Гіпосмія після COVID — як вірус змінює сприйняття запахів

Проблеми з нюхом. Фото: Pexels

Вчені провели нове масштабне дослідження, яке довело, що вплив COVID-19 на нюх має серйозні та тривалі наслідки, аніж вважалося медиками раніше. Виявилось, що навіть ті пацієнти, які не мали яскраво виражених проблем із нюхом, все ж мають значне погіршення роботи рецепторів. Це викликає занепокоєння серед науковців, адже втрата або ослаблення нюху можуть бути небезпечними для здоров’я й безпеки людини.

Про це йдеться у дослідженні від фахівців ініціативи RECOVER Національних інститутів охорони здоров’я США спільно з NYU Langone Health.

Люди, що перехворіли на COVID, мають гірший нюх

Дослідники виявили, що у більшості, хто хворів на COVID-19, розвивається гіпосмія — це знижена здатність відчувати запахи.

"Наші результати підтверджують, що люди з історією COVID-19 особливо ризикують мати знижену здатність відчувати запахи, яка вже недостатньо помічена серед населення", — пояснила співавторка дослідження Лора Хорвіц.

Зазначається, що в дослідженні взяли участь 3 535 осіб, і його результати виявилися показовими. Зокрема, 80% людей, які помітили зміни нюху після хвороби, показали низькі результати у клінічному тесті на запахи навіть через два роки. При цьому 23% із них мали серйозні порушення або повну втрату нюху. Ще більш несподіваним виявився факт, що 66% людей, які не скаржилися раніше на проблеми з нюхом, також отримали аномально низькі результати під час тестування.

Для перевірки медики та вчені використовувався University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT). Це один із найточніших методів у світі. Учасникам пропонували 40 різних запахів, серед яких потрібно було вибрати правильний варіант відповіді. Це дозволило оцінити не лише наявність, а й ступінь порушення нюху.

Чому медиків непокоїть тенденція втрати нюху після COVID-19

Науковці наголошують, що гіпосмія може суттєво знижувати якість життя. Окрім того, це наражає людину на небезпеку, бо через проблеми з нюхом людина втрачає здатність відчувати запах газу, диму чи зіпсованої їжі, а також може сприяти появі депресії через втрату задоволення від запахів їжі чи довкілля. Крім того, погіршення нюху іноді є раннім симптомом неврологічних хвороб, зокрема Паркінсона або Альцгеймера.

Дослідники підкреслюють, що попередні роботи здебільшого базувалися лише на суб’єктивних оцінках пацієнтів, тоді як це дослідження стало наймасштабнішим, де застосовано стандартизовані клінічні тести.

"Ці результати свідчать, що медичні працівники повинні розглядати тестування нюху як стандартну частину після-COVID догляду. Навіть якщо пацієнт не помічає проблем одразу, зіпсований нюх може серйозно вплинути на фізичне та психічне здоров’я", — пояснила Лора Хорвіц.

Чи можна якось відновити нюх після коронавірусу

Наразі команда вчених продовжує шукати та досліджувати потенційні способи відновлення нюху. Зокрема, науковців зацікавила перспективність використання вітаміну А, а також тренування нюху, що допомагають мозку переформатувати роботу на розпізнавання запахів.

Нагадаємо, в Україні фіксують початок сезону захворюваності на ГРВІ. Тим часом медики закликають вакцинуватися проти коронавірусу та пояснили, чому це важливо.

Попри те, що оберти захворюваності на коронавірус значно менші, аніж у 2020 році, небезпека хвороби все одно висока. Так у Львові 35-річній жінці довелося робити трансплантацію печінки через перенесений COVID.