В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу, COVID-19 та ГРВІ

В Україні офіційно стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 17 травня 2026 року.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України у середу, 8 жовтня.

Розпочався новий епідемічний сезон

Протягом першого тижня сезону — з 29 вересня до 5 жовтня — на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, серед них 76 342 — діти. Рівень захворюваності залишається стабільним і на 21,9% нижчим за епідемічний поріг. Порівняно з попереднім тижнем, кількість нових випадків знизилася на 3,3%.

На COVID-19 за цей період захворіли 5 038 осіб, ще 10 людей померли через ускладнення — усі вони не були щеплені. Випадків грипу поки не зафіксовано, проте підвищення рівня захворюваності очікується взимку.

У міжсезоння, з 19 травня до 29 вересня, в Україні зареєстрували понад 1,3 млн випадків ГРВІ, серед яких 74 609 — COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що вакцинація від COVID-19 залишається безоплатною. Тим, хто ще не вакцинувався, достатньо однієї дози мРНК-вакцини. Додаткові дози кожні 6-12 місяців рекомендовані людям із хронічними захворюваннями, людям старшого віку та тим, хто має багато соціальних контактів. Вагітним радять щеплюватися під час кожної вагітності.

Також щороку необхідно робити щеплення від грипу. Вакцини можна придбати в аптеках або отримати в медичних закладах. Цього року до України вже доставлено 136 тисяч доз вакцини корейського виробництва та понад 100 тисяч французької, які вже доступні для щеплення.

