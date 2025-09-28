Вчені з’ясували, які риси характеру продовжують життя

Жінка спілкується з бабусею. Фото: Pexels

Вчені дізналися, що насправді впливає на тривалість життя людей. Зокрема, йдеться про організованість, активність та життєрадісність.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження вчених у Journal of Psychosomatic Research.

Вплив на тривалість життя

Вчені проаналізували дані понад 22 тисяч людей у різних країнах світу протягом періоду від шести до 28 років.

Найпомітніший вплив мала характеристика "активність" — люди, які так себе визначали, мали на 21% менший ризик передчасної смерті, навіть з урахуванням віку, статі та стану здоров’я.

Важливими також виявилися такі риси, як:

організованість;

відповідальність;

оптимізм;

схильність допомагати іншим.

Водночас негативні риси, які повʼязані з невротизмом (стрес, тривожність та інше) збільшували ризик смерті.

Дослідники підкреслюють, що риси характеру не є вироком, однак вони можуть впливати на здоров’я нарівні зі звичками, активністю та способом життя.

