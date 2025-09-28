Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Вчені зʼясували, що насправді впливає на тривалість життя

Вчені зʼясували, що насправді впливає на тривалість життя

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 13:14
Вчені з’ясували, які риси характеру продовжують життя
Жінка спілкується з бабусею. Фото: Pexels

Вчені дізналися, що насправді впливає на тривалість життя людей. Зокрема, йдеться про організованість, активність та життєрадісність.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження вчених у Journal of Psychosomatic Research.

Реклама
Читайте також:

Вплив на тривалість життя

Вчені проаналізували дані понад 22 тисяч людей у різних країнах світу протягом періоду від шести до 28 років.

Найпомітніший вплив мала характеристика "активність" — люди, які так себе визначали, мали на 21% менший ризик передчасної смерті, навіть з урахуванням віку, статі та стану здоров’я.

Важливими також виявилися такі риси, як:

  • організованість;
  • відповідальність;
  • оптимізм;
  • схильність допомагати іншим.

Водночас негативні риси, які повʼязані з невротизмом (стрес, тривожність та інше) збільшували ризик смерті.

Дослідники підкреслюють, що риси характеру не є вироком, однак вони можуть впливати на здоров’я нарівні зі звичками, активністю та способом життя.

Нагадаємо, лікар-імунолог Федір Лапій пояснив, чи насправді ефективна вакцина проти Covid-19, яка є в Україні.

Раніше дієтологиня Світлана Фус розповіла, що варто їсти під час застуди. Якщо немає апетиту, тоді необхідно пити багато рідини. 

смерть здоров'я вчені дослідження життя
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації