В Україні прогнозують два штами грипу — до чого готуватися

В Україні прогнозують два штами грипу — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:29
В Україні очікуються нові штами грипу — що відомо
Застуда в жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Виконувач обовʼязків гендиректора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко попередив, що протягом епідсезону 2025/2026 очікуються типові класичні штами грипу. Йдеться про А і В.

Про це Олексій Даниленко сказав у коментарі "Укрінформу" у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Штами грипу А і В

"Щодо циркуляції штамів грипу, то на наступний епідсезон прогнозуються типові класичні штами типу А і В. Вакцина проти грипу не передбачена за державні кошти. Вакцина є в аптечній мережі і кожен може або за власні кошти купити вакцину і щепитися, або роботодавець може профінансувати щеплення для своїх працівників, або місцева влада може профінансувати вакцинацію проти грипу", — зазначив Даниленко.

Він каже, що в групи ризику входять:

  • люди старшого віку;
  • особи з хронічними захворюваннями;
  • вагітні;
  • діти;
  • окремі професійні групи;
  • медичні працівники.

В.о. гендиректора Центру громадського здоровʼя повідомив, що очікується постачання близько 20 тисяч доз вакцин для щеплення медичних працівників.

Водночас наразі не зафіксовано підвищення захворюваності на грип. 

Захворюваність на Covid

Даниленко також повідомив про випадки захворювання Covid. 

"Якщо говорити за останній тиждень, 38-й, а саме з 13 по 21 вересня, то зафіксовано 11 883 особи з позитивним тестом на Covid. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то маємо зменшення на 20,4%. Тобто динаміка до зниження, ситуація стабілізується", — додав він.

Нагадаємо, цього року у світі поширюються нові штами COVID-19. Йдеться про Nimbus та Stratus.

Раніше лікар Тарас Жиравецький попередив, що в Україні поширюється нова інфекція, яка схожа на алергію.

Україна медицина грип захворювання епідемія
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
