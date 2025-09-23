В Украине ожидаются новые штаммы гриппа — что известно

Простуда у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко предупредил, что в течение эпидсезона 2025/2026 ожидаются типичные классические штаммы гриппа. Речь идет об А и В.

Об этом Алексей Даниленко сказал в комментарии "Укринформу" во вторник, 23 сентября.

Штаммы гриппа А и В

"Что касается циркуляции штаммов гриппа, то на следующий эпидсезон прогнозируются типичные классические штаммы типа А и В. Вакцина против гриппа не предусмотрена за государственные средства. Вакцина есть в аптечной сети и каждый может либо за собственные средства купить вакцину и привиться, либо работодатель может профинансировать прививки для своих работников, либо местные власти могут профинансировать вакцинацию против гриппа", — отметил Даниленко.

Он говорит, что в группы риска входят:

люди старшего возраста;

лица с хроническими заболеваниями;

беременные;

дети;

отдельные профессиональные группы;

медицинские работники.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья сообщил, что ожидается поставка около 20 тысяч доз вакцин для прививки медицинских работников.

В то же время пока не зафиксировано повышение заболеваемости гриппом.

Заболеваемость Covid

Даниленко также сообщил о случаях заболевания Covid.

"Если говорить за последнюю неделю, 38-ю, а именно с 13 по 21 сентября, то зафиксировано 11 883 человека с положительным тестом на Covid. Если сравнивать с предыдущей неделей, то имеем уменьшение на 20,4%. То есть динамика к снижению, ситуация стабилизируется", — добавил он.

Напомним, в этом году в мире распространяются новые штаммы COVID-19. Речь идет о Nimbus и Stratus.

Ранее врач Тарас Жиравецкий предупредил, что в Украине распространяется новая инфекция, которая похожа на аллергию.