Що найкраще від застуди — продукти, які підтримують імунітет

В Україні зараз багатохворих на респіраторні віруси та інфекції. Під час застуди важливо не лише обстежитись у лікаря та приймати ліки, а й правильно харчуватися.

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що потрібно їсти під час застуди.

Що потрібно їсти під час застуди

Світлана Фус розповіла, що під час застуди у раціон потрібно включати продукти, які допомагають підтримати імунітет та відновлюють організм. Якщо немає апетиту і важко їсти, то потрібно пити багато рідини.

За словами дієтологині, достатня кількість рідини полегшує стан, не дозволяє інфекції "прописатися" в організмі. Також рясне пиття зволожує слизову верхніх дихальних шляхів, допомагає "змити" віруси і токсини.

Тому, введіть в раціон теплі напої — чай з лимоном, імбиром, м'ятою, шипшиною, малиною чи смородиною. Однак не варто додавати цукор, варення теж не підходить.

"Вибирайте легкий для перетравлення білок, наприклад, домашній сир, яйця у вигляді омлету. Непоганий варіант смузі на основі овочів з невеликою кількістю ягід і фруктів. Також каша з тушкованими овочами, риба або парова котлета з м'яса птиці", — радить Фус.

Крім того, вона нагадала про бульйон. Це чудова їжа під час застуди, яка знімає набряклість слизових носа і ротоглотки, розріджує мокротиння та покращує дезінтоксикацію організму.

Водночас можна трохи чорного шоколаду, натурального мармеладу, сухофруктів та меду. Проте від надлишку солодощів все ж варто відмовитися. Випічка чи кондитерські вироби можуть бути небезпечними під час ГРВІ або грипу. Надлишок глюкози негативно позначається на імунітеті — знижується активність лейкоцитів, які допомагають боротися з інфекцією.

