Что лучше всего от простуды — продукты, которые поддерживают иммунитет

В Украине сейчас много больных респираторными вирусами и инфекциями. Во время простуды важно не только обследоваться у врача и принимать лекарства, но и правильно питаться.

Диетолог Светлана Фус рассказала, что нужно есть во время простуды.

Что нужно есть во время простуды

Светлана Фус рассказала, что во время простуды в рацион нужно включать продукты, которые помогают поддержать иммунитет и восстанавливают организм. Если нет аппетита и трудно есть, то нужно пить много жидкости.

По словам диетолога, достаточное количество жидкости облегчает состояние, не позволяет инфекции "прописаться" в организме. Также обильное питье увлажняет слизистую верхних дыхательных путей, помогает "смыть" вирусы и токсины.

Поэтому, введите в рацион теплые напитки — чай с лимоном, имбирем, мятой, шиповником, малиной или смородиной. Однако не стоит добавлять сахар, варенье тоже не подходит.

"Выбирайте легкий для переваривания белок, например, творог, яйца в виде омлета. Неплохой вариант смузи на основе овощей с небольшим количеством ягод и фруктов. Также каша с тушеными овощами, рыба или паровая котлета из мяса птицы", — советует Фус.

Кроме того, она напомнила о бульоне. Это отличная еда во время простуды, которая снимает отечность слизистых носа и ротоглотки, разжижает мокроту и улучшает дезинтоксикацию организма.

В то же время можно немного черного шоколада, натурального мармелада, сухофруктов и меда. Однако от избытка сладостей все же стоит отказаться. Выпечка или кондитерские изделия могут быть опасными во время ОРВИ или гриппа. Избыток глюкозы негативно сказывается на иммунитете — снижается активность лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией.

