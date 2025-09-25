Видео
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Медцентр

Что есть во время ОРВИ — продукты, которые поддерживают иммунитет

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:54
Что лучше всего от простуды — продукты, которые поддерживают иммунитет
Простуда у девушки. Фото: freepik

В Украине сейчас много больных респираторными вирусами и инфекциями. Во время простуды важно не только обследоваться у врача и принимать лекарства, но и правильно питаться.

Диетолог Светлана Фус рассказала, что нужно есть во время простуды.

Что нужно есть во время простуды

Светлана Фус рассказала, что во время простуды в рацион нужно включать продукты, которые помогают поддержать иммунитет и восстанавливают организм. Если нет аппетита и трудно есть, то нужно пить много жидкости.

По словам диетолога, достаточное количество жидкости облегчает состояние, не позволяет инфекции "прописаться" в организме. Также обильное питье увлажняет слизистую верхних дыхательных путей, помогает "смыть" вирусы и токсины.

Поэтому, введите в рацион теплые напитки — чай с лимоном, имбирем, мятой, шиповником, малиной или смородиной. Однако не стоит добавлять сахар, варенье тоже не подходит.

"Выбирайте легкий для переваривания белок, например, творог, яйца в виде омлета. Неплохой вариант смузи на основе овощей с небольшим количеством ягод и фруктов. Также каша с тушеными овощами, рыба или паровая котлета из мяса птицы", — советует Фус.

Кроме того, она напомнила о бульоне. Это отличная еда во время простуды, которая снимает отечность слизистых носа и ротоглотки, разжижает мокроту и улучшает дезинтоксикацию организма.

В то же время можно немного черного шоколада, натурального мармелада, сухофруктов и меда. Однако от избытка сладостей все же стоит отказаться. Выпечка или кондитерские изделия могут быть опасными во время ОРВИ или гриппа. Избыток глюкозы негативно сказывается на иммунитете — снижается активность лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией.

Напомним, в Украине в течение эпидсезона 2025/2026 прогнозируют два штамма гриппа. Врачи назвали категории лиц, которые в наибольшей зоне риска.

Также мы писали, что по Украине распространяется новая инфекция, которая очень похожа на аллергию. Однако врачи точно не знают, что это за болезнь.

продукты здоровье фрукты чай простуда иммунитет
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
