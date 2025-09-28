Видео
Ученые выяснили, что влияет на продолжительность жизни

Ученые выяснили, что влияет на продолжительность жизни

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 13:14
Ученые выяснили, какие черты характера продлевают жизнь
Женщина общается с бабушкой. Фото: Pexels

Ученые узнали, что на самом деле влияет на продолжительность жизни людей. В частности, речь идет об организованности, активности и жизнерадостности.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых в Journal of Psychosomatic Research.

Читайте также:

Влияние на продолжительность жизни

Ученые проанализировали данные более 22 тысяч человек в разных странах мира в течение периода от шести до 28 лет.

Самое заметное влияние имела характеристика "активность" — люди, которые так себя определяли, имели на 21% меньший риск преждевременной смерти, даже с учетом возраста, пола и состояния здоровья.

Важными также оказались такие черты, как:

  • организованность;
  • ответственность;
  • оптимизм;
  • склонность помогать другим.

В то же время негативные черты, которые связаны с невротизмом (стресс, тревожность и прочее) увеличивали риск смерти.

Исследователи подчеркивают, что черты характера не являются приговором, однако они могут влиять на здоровье наравне с привычками, активностью и образом жизни.

Напомним, врач-иммунолог Федор Лапий объяснил, действительно ли эффективна вакцина против Covid-19, которая есть в Украине.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, что стоит есть во время простуды. Если нет аппетита, тогда необходимо пить много жидкости.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
