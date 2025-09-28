Ученые выяснили, какие черты характера продлевают жизнь

Ученые выяснили, что влияет на продолжительность жизни
Ученые узнали, что на самом деле влияет на продолжительность жизни людей. В частности, речь идет об организованности, активности и жизнерадостности.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых в Journal of Psychosomatic Research.
Влияние на продолжительность жизни
Ученые проанализировали данные более 22 тысяч человек в разных странах мира в течение периода от шести до 28 лет.
Самое заметное влияние имела характеристика "активность" — люди, которые так себя определяли, имели на 21% меньший риск преждевременной смерти, даже с учетом возраста, пола и состояния здоровья.
Важными также оказались такие черты, как:
- организованность;
- ответственность;
- оптимизм;
- склонность помогать другим.
В то же время негативные черты, которые связаны с невротизмом (стресс, тревожность и прочее) увеличивали риск смерти.
Исследователи подчеркивают, что черты характера не являются приговором, однако они могут влиять на здоровье наравне с привычками, активностью и образом жизни.
