Ученые выяснили, какие черты характера продлевают жизнь

Женщина общается с бабушкой. Фото: Pexels

Ученые узнали, что на самом деле влияет на продолжительность жизни людей. В частности, речь идет об организованности, активности и жизнерадостности.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых в Journal of Psychosomatic Research.

Влияние на продолжительность жизни

Ученые проанализировали данные более 22 тысяч человек в разных странах мира в течение периода от шести до 28 лет.

Самое заметное влияние имела характеристика "активность" — люди, которые так себя определяли, имели на 21% меньший риск преждевременной смерти, даже с учетом возраста, пола и состояния здоровья.

Важными также оказались такие черты, как:

организованность;

ответственность;

оптимизм;

склонность помогать другим.

В то же время негативные черты, которые связаны с невротизмом (стресс, тревожность и прочее) увеличивали риск смерти.

Исследователи подчеркивают, что черты характера не являются приговором, однако они могут влиять на здоровье наравне с привычками, активностью и образом жизни.

