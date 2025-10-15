Бесплатный чекап после 40 лет - Ляшко рассказал о новой программе для украинцев

Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

С 1 января 2026 года в Украине планируют ввести национальную программу скрининга здоровья для людей в возрасте от 40 лет. Инициатива должна помочь вовремя выявлять проблемы со здоровьем, чтобы предотвратить осложнения и уменьшить расходы на лечение.

Подробностями о новой программе рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Єдиного марафону".

В Украине станет доступен бесплатный чекап для людей после 40 лет

По словам министра, новая программа профилактических обследований стартует с трех основных направлений - сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психическое здоровье.

"Наступил день рождения — через месяц присылается push-уведомление о том, что вы имеете возможность воспользоваться программой профилактического медицинского осмотра по трем направлениям. Мы с этого стартуем, потому что у нас есть доказательная база, что это эффективно можно выявлять во время скрининговых исследований и значительно меньше средств мы потратим, если вовремя обнаружим и начнем профилактировать или лечить заболевания", — пояснил Ляшко.

По его словам, человек, который решит пройти обследование, получит специальную электронную карточку, на которую государство перечислит средства для прохождения скрининга. Он сможет самостоятельно выбрать больницу — государственную или частную — и удобное время для осмотра.

"Перечень больниц будет, потому что больница должна соответствовать требованиям и сделать те исследования, которые определяет государство. Мы определяем сумму для базового перечня услуг. Если кто-то хочет дополнительные услуги, их можно заказать. Эта сумма уже согласована с коммунальными учреждениями и частными", — отметил министр.

Ляшко добавил, что выбор возраста 40+ основывается на европейской практике и научных исследованиях, которые доказывают наибольшую эффективность скрининга именно в этом возрасте.

Министр также подчеркнул, что государство готовится не только к запуску скрининга, но и к обеспечению лечения выявленных заболеваний. В частности, расширяется программа "Доступные лекарства" для пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, а также закупаются стенты и шунты, чтобы операции при стенокардии были бесплатными.

