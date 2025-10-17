Базовые ошибки украинцев при лечении простуды и гриппа

Мужчина с простудой. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине остается распространенной опасная практика — без надобности принимать антибиотики. С наступлением холодов все больше людей подхватывают простуду, грипп или COVID-19, путая их и лечась неправильно.

Об этом пишет украинский врач, народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктория Вагнер для NV.

Реклама

Читайте также:

Девушка болеет ОРВИ, иллюстративное фото: Freepik

Высокая температура — враг или союзник организма

Врач отмечает, что большинство украинцев склонны сбивать температуру при сезонных заболеваниях, что негативно влияет на ход лечения.

По ее словам, это ситуативно облегчает состояние, но ухудшает выздоровление. Ведь организм повышает температуру в ответ на атаку вирусов.

При температуре выше 38 градусов вирусы перестают размножаться, и организм побеждает их. Поэтому сбивать температуру стоит только если она слишком высокая и в случае заболеваний сердца. При нормальном здоровье стоит потерпеть несколько суток: обычно организм сам начнет бороться с вирусом и температура снизится.

Вагнер отмечает, что все недешевые "противопростудные" препараты могут лишь временно облегчить симптоматику, при этом увеличивая нагрузку на печень. Поэтому употреблять их следует в исключительных случаях, когда нет возможности несколько дней провести в щадящем режиме в домашних условиях.

"Например, наши защитники вынужденно применяют симптоматическое лечение. Но это не должно быть общепринятой практикой реагирования на простудные заболевания", — объясняет врач.

В то же время она добавляет, что главная задача — помочь организму справиться с вирусом. По ее словам, человеческая иммунная система имеет адекватные механизмы для преодоления сезонных заболеваний. Рекомендовано теплое питье, в частности, бульоны, и отдых в комфортном температурном режиме.

Девушка лечится чаем от ОРВИ. Иллюстративное фото: Freepik

Антибиотики — когда их нужно употреблять

Врач отмечает, что в Украине до сих пор сохраняется опасная привычка безосновательно употреблять антибиотики. Из-за этого государство имеет один из самых высоких в Европе уровней антибиотикорезистентности.

До 2022 года такие препараты в украинских аптеках можно было приобрести без рецепта. Даже сейчас многие получают их без надлежащего обследования или консультации с врачом.

Особенно распространенная ошибка — использование антибиотиков при сезонных вирусных заболеваниях. Грипп, ОРВИ и COVID-19 вызываются вирусами, против которых антибиотики не действуют. Более того, бесконтрольное их применение вредит организму, уничтожая полезную микрофлору и повышая устойчивость бактерий к лечению.

"Каждый должен осознать: антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций, а не вирусов", — подчеркнула Виктория Вагнер.

В частности она прокомментировала аргумент, который иногда приводят украинцы: "Но при COVID-19 антибиотики назначали".

Врач объяснила, что такая практика действительно существовала и доказала свою пагубность. Назначение происходили в силу недостаточных знаний о заболеваниях и попыток действовать в критических ситуациях.

Также, учитывали тот факт, что на фоне ковидного вируса нередко развивались именно бактериологические заражения. На данном этапе, COVID-19 хорошо изучен. Никакие международные или украинские протоколы лечения COVID-19 не рекомендуют назначать антибиотики для профилактики или лечения неосложненного заболевания. В случае осложнений их назначают только по результатам лабораторных анализов.

Один из признаков вероятного бактериологического заражения — высокая температура, которая держится более 5-7 дней. Но это лишь одна из вероятностей. Если температура продолжает подниматься более 5 дней стоит, чтобы врач направил на бактериологическое исследование: анализ крови и бакпосев. Без подтвержденного таким способом заражения ни один врач не имеет права назначить антибиотики.

"К сожалению, в условиях войны в прифронтовых районах не всегда есть возможность провести соответствующее исследование, поэтому возможны ситуации назначения "наугад", опираясь на симптоматику", — отметила Вагнер.

Девушка болеет и лечится. Иллюстративное фото: Freepik

Какие ошибки украинцы делают с антибиотиками

Отмечается, что применение антибиотиков целесообразно и безопасно только по назначению врача — после проведения бактериологических исследований. Но даже при правильном назначении украинцы часто вредят собственному здоровью, нарушая правила приема препаратов.

Самые распространенные ошибки:

Преждевременное прекращение курса лечения. Пациенты часто перестают принимать лекарства, как только чувствуют облегчение. В результате часть бактерий выживает и становится устойчивой к антибиотикам;

Пациенты часто перестают принимать лекарства, как только чувствуют облегчение. В результате часть бактерий выживает и становится устойчивой к антибиотикам; Несоблюдение режима и дозировки. Пропуски приема или самовольное изменение дозы снижают эффективность препарата;

Пропуски приема или самовольное изменение дозы снижают эффективность препарата; Запивание неправильными напитками. Кофе, чай, молоко или соки, особенно грейпфрутовый, могут уменьшать усвоение лекарств.

Врач предостерегает, что такие действия не только ухудшают состояние здоровья конкретного пациента, но и способствуют развитию антибиотикорезистентности — устойчивости бактерий к лечению.

По данным ВОЗ, в 2019 году почти 5 миллионов смертей в мире были связаны с антибиотикорезистентностью, из них 1,27 миллиона — непосредственно вызваны ею.

В Украине ситуация остается одной из худших в Европе. Война только усугубила проблему: из-за большого количества ранений, перегруженности больниц и слабого инфекционного контроля в прифронтовых зонах резистентные инфекции распространяются быстрее.

"В таких условиях важно максимально широко проводить просветительскую работу среди населения, для того, чтобы уменьшить риски непрофильного применения антибиотиков", — отметила Виктория Вагнер.

Напомним, что в Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие ОРВИ.

Ранее мы информировали, что ученые провели исследование, которое доказало, что влияние COVID-19 на обоняние имеет серьезные и длительные последствия.