Новый штамм коронавируса Стратус — какая опасность и что нужно знать

Врач меряет температуру ребенку. Фото: REUTERS/Kevin Coombs

Семейный врач Вита Олещенко рассказала об опасности от нового штамма коронавируса "Стратус". По ее словам, он поражает голосовые связки. Кроме того, "Стратус" может быть опасным для пожилых людей.

Об этом Вита Олещенко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 ноября.

Новый штамм коронавируса "Стратус"

Олещенко отметила, что новый штамм коронавируса поражает голосовые связки, вызывает хрипоту и потерю голоса. В то же время обычно он не сопровождается высокой температурой тела или сильной ломотой.

"Но такой человек, который заражен коронавирусом "Стратус", может быть опасным для своих стареньких бабушек, дедушек, или родителей, или маленьких детей", — отметила врач.

По ее словам, во время первых волн вируса человек дышал, но не мог насытить кровь кислородом. Кроме того, ожидаются новые мутации, поскольку с 2020 до 2025 года зафиксировано более 20.

Олещенко говорит, что смешивание с другими инфекциями, например гриппом или респираторно-синцитиальным вирусом, может осложнять течение болезни.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины сообщили, что эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями продлится до 17 мая.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что влияние коронавируса на обоняние имеет серьезные и длительные последствия.