Україна
Відео

Лікарка пояснила, чим небезпечний штам коронавірусу "Стратус"

Лікарка пояснила, чим небезпечний штам коронавірусу "Стратус"

Дата публікації: 3 листопада 2025 13:48
Оновлено: 13:53
Новий штам коронавірусу Стратус — яка небезпека та що знати
Лікар міряє температуру дитині. Фото: REUTERS/Kevin Coombs

Сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла про небезпеку від нового штаму коронавірусу "Стратус". За її словами, він вражає голосові звʼязки. Крім того, "Стратус" може бути небезпечним для літніх людей.

Про це Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 листопада.

Читайте також:

Новий штам коронавірусу "Стратус"

Олещенко зауважила, що новий штам коронавірусу вражає голосові зв’язки, викликає хриплість та втрату голосу. Водночас зазвичай він не супроводжується високою температурою тіла або сильною ломотою. 

"Але така людина, яка заражена коронавірусом "Стратус", може бути небезпечною для своїх стареньких бабусь, дідусів, чи батьків, чи малесеньких дітей", — зазначила лікарка.

За її словами, під час перших хвиль вірусу людина дихала, але не могла наситити кров киснем. Крім того, очікуються нові мутації, оскільки від 2020 до 2025 року зафіксовано понад 20. 

Олещенко каже, що змішування з іншими інфекціями, як-от грип чи респіраторно-синцитіальний вірус, може ускладнювати перебіг хвороби.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоровʼя України повідомили, що епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції триватиме до 17 травня.

Раніше науковці провели дослідження та зʼясували, що вплив коронавірусу на нюх має серйозні та тривалі наслідки.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
