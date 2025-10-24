Бюджет на лечение редких болезней — сколько выделит государство

Пациентка на приеме у врача. Иллюстративное фото: healthydent.ua

Государство выделит дополнительных 15 миллиардов гривен на закупку препаратов для лечения редких заболеваний в 2026 году. По сравнению с 2025 годом бюджет на здравоохранение значительно вырос.

Об этом сообщил руководитель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время ХХ Международного форума по кардиологии и кардиохирургии, передает корреспондент Новини.LIVE.

Бюджет для лечения редких заболеваний

Радуцкий заявил, что общий бюджет на здравоохранение в следующем году составит 258 млрд гривен. Это на 50 млрд больше, чем в 2025 году.

"То есть у нас увеличено финансирование закупки лекарств для орфанных заболеваний. Вы знаете, это очень дорогие лекарства. Мы расширили программу ДКД (обеспечение доступа к дорогим, — Ред.)", — сказал руководитель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.

Напомним, 23 октября в Киеве начался XX Международный форум по кардиологии. В столице собрались ведущие мировые эксперты.

Во время этого мероприятия врачи рассказали о современных методах хирургии. Само мероприятие ориентировано на широкий круг специалистов: кардиологов, кардиохирургов, анестезиологов, специалистов по интенсивной терапии, врачей функциональной диагностики, интернов, медицинских сестер и студентов медицинских вузов.