Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Государство выделит деньги для лечения редких болезней

Государство выделит деньги для лечения редких болезней

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:03
обновлено: 17:18
Бюджет на лечение редких болезней — сколько выделит государство
Пациентка на приеме у врача. Иллюстративное фото: healthydent.ua

Государство выделит дополнительных 15 миллиардов гривен на закупку препаратов для лечения редких заболеваний в 2026 году. По сравнению с 2025 годом бюджет на здравоохранение значительно вырос.

Об этом сообщил руководитель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время ХХ Международного форума по кардиологии и кардиохирургии, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Бюджет для лечения редких заболеваний

Радуцкий заявил, что общий бюджет на здравоохранение в следующем году составит 258 млрд гривен. Это на 50 млрд больше, чем в 2025 году.

"То есть у нас увеличено финансирование закупки лекарств для орфанных заболеваний. Вы знаете, это очень дорогие лекарства. Мы расширили программу ДКД (обеспечение доступа к дорогим, — Ред.)", — сказал руководитель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.

Напомним, 23 октября в Киеве начался XX Международный форум по кардиологии. В столице собрались ведущие мировые эксперты.

Во время этого мероприятия врачи рассказали о современных методах хирургии. Само мероприятие ориентировано на широкий круг специалистов: кардиологов, кардиохирургов, анестезиологов, специалистов по интенсивной терапии, врачей функциональной диагностики, интернов, медицинских сестер и студентов медицинских вузов.

госбюджет болезнь деньги Михаил Радуцкий лечение
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации