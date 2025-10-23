Видео
Главная Медцентр В Киеве начался XX Международный форум по кардиологии

В Киеве начался XX Международный форум по кардиологии

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 12:00
обновлено: 12:08
XX Международный форум по кардиологии в Киеве начался
Международный Форум по кардиологии и кардиохирургии. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины

В Киеве стартовал XX Юбилейный Международный Форум по кардиологии и кардиохирургии. Форум собрал в столице ведущих мировых экспертов.

ГУ "Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины" объявил о проведении ХХ юбилейного Международного форума по врожденным и приобретенным порокам сердца на тему "Современные тенденции в диагностике и лечении врожденных и приобретенных пороков сердца: от инновации к клинической практике".

Международный Форум по кардиологии и кардиохирургии. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины


Событие проходит в течение 23-24 октября 2025 года в гибридном формате: офлайн в Киеве и онлайн на платформе CardioHub.

Нынешний Форум, который отмечает свое двадцатилетие, стал ключевым событием для украинского кардиологического и кардиохирургического сообщества. Мероприятие объединило ведущих отечественных и международных экспертов для обсуждения новейших достижений и сложных клинических случаев в лечении сердечно-сосудистых заболеваний — от рождения до пожилого возраста.

null
Международный Форум по кардиологии и кардиохирургии. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины

В программе Форума доклады признанных специалистов из США, Японии, Германии, Италии, Чехии, Хорватии, Азербайджана и других стран.

Ключевые темы, которые освещаются:

  • Инновации в аритмологии: в частности, революционная импульсно-волновая абляция (PFA).
  • Современные подходы к лечению сердечной недостаточности и опыт длительной механической поддержки (ЭКМО).
  • Транскатетерные технологии: опыт перкутанных имплантаций клапанов (в частности, легочной артерии), лечение образований сердца и сложных поражений коронарных артерий.
  • Миниинвазивная, 3D-эндоскопическая хирургия и реконструкция клапанов сердца.
  • Лечение сложных врожденных пороков сердца: аномалия Эбштейна, транспозиция магистральных артерий, гипоплазия левых отделов, патологии аорты.
  • Пренатальная диагностика врожденных пороков сердца.
  • Практический семинар по эхокардиографической диагностике врожденных пороков сердца.

"Этот юбилейный Форум — это не только возможность подвести итоги 20 лет развития кардиохирургии в Украине, но и уникальная площадка для объединения усилий ведущих мировых и украинских специалистов ", — отмечает Президент Форума, профессор Илья Емец.

А также добавляет: "В сегодняшних условиях обмен знаниями и внедрение инноваций являются критически важными для спасения 'несокрушимых сердец' наших пациентов. Мы приглашаем всех коллег присоединиться к этому важному событию".

null
Президент Форума, профессор Илья Емец. Фото:  Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины 
null
Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Фото:  Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины 
null
Заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько. Фото:  Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины 


Форум ориентирован на широкий круг медицинских специалистов: кардиологов, кардиохирургов, анестезиологов, специалистов по интенсивной терапии, врачей функциональной диагностики, интернов, медицинских сестер и студентов медицинских вузов.

ГУ "Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины" является ведущим государственным учреждением, которое оказывает высокоспециализированную помощь пациентам с врожденными и приобретенными пороками сердца всех возрастных категорий, внедряет самые современные методы диагностики и лечения и является важной научно-практической базой страны.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
