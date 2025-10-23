XX Міжнародний форум з кардіології у Києві розпочався

Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України

У Києві стартував XX Ювілейний Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії. Форум зібрав у столиці провідних світових експертів.

ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" оголосив про проведення ХХ ювілейного Міжнародного форуму з вроджених та набутих вад серця на тему "Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених та набутих вад серця: від інновації до клінічної практики".

Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України



Подія відбувається протягом 23-24 жовтня 2025 року у гібридному форматі: офлайн у Києві та онлайн на платформі CardioHub.

Цьогорічний Форум, який відзначає своє двадцятиріччя, став ключовою подією для української кардіологічної та кардіохірургічної спільноти. Захід об'єднав провідних вітчизняних та міжнародних експертів для обговорення найновіших досягнень та складних клінічних випадків у лікуванні серцево-судинних захворювань — від народження до похилого віку.

Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України



У програмі Форуму доповіді визнаних фахівців зі США, Японії, Німеччини, Італії, Чехії, Хорватії, Азербайджану та інших країн.

Ключові теми, що висвітлюються:

Інновації в аритмології: зокрема, революційна імпульсно-хвильова абляція (PFA).

Сучасні підходи до лікування серцевої недостатності та досвід тривалої механічної підтримки (ЕКМО).

Транскатетерні технології: досвід перкутанних імплантацій клапанів (зокрема, легеневої артерії), лікування утворень серця та складних уражень коронарних артерій.

Мініінвазивна, 3D-ендоскопічна хірургія та реконструкція клапанів серця.

Лікування складних вроджених вад серця: аномалія Ебштейна, транспозиція магістральних артерій, гіпоплазія лівих відділів, патології аорти.

Пренатальна діагностика вроджених вад серця.

Практичний семінар з ехокардіографічної діагностики вроджених вад серця.

"Цей ювілейний Форум — це не лише можливість підбити підсумки 20 років розвитку кардіохірургії в Україні, а й унікальний майданчик для об'єднання зусиль провідних світових та українських фахівців," — зазначає Президент Форуму, професор Ілля Ємець.

А також додає: "В умовах сьогодення обмін знаннями та впровадження інновацій є критично важливими для порятунку 'незламних сердець' наших пацієнтів. Ми запрошуємо всіх колег долучитися до цієї важливої події".

Президент Форуму, професор Ілля Ємець. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Форум орієнтований на широке коло медичних спеціалістів: кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів, спеціалістів з інтенсивної терапії, лікарів функціональної діагностики, інтернів, медичних сестер та студентів медичних ВНЗ.

ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" є провідною державною установою, що надає високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з вродженими та набутими вадами серця всіх вікових категорій, впроваджує найсучасніші методи діагностики та лікування і є важливою науково-практичною базою країни.