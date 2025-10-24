Бюджет на лікування рідкісних хвороб — скільки виділить держава

Держава виділить додаткові кошти для лікування рідкісних хвороб
Держава виділить додатково 15 мільярдів гривень на закупівлю препаратів для лікування рідкісних захворювань у 2026 році. Порівняно з 2025 роком бюджет на охорону здоров'я значно зріс.
Про це повідомив керівник комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький під час ХХ Міжнародного форуму з кардіології та кардіохірургії, передає кореспондент Новини.LIVE.
Бюджет для лікування рідкісних захворювань
Радуцький заявив, що загальний бюджет на охорону здоров'я наступного року становитиме 258 млрд гривень. Це на 50 млрд більше, ніж у 2025 році.
"Тобто в нас збільшене фінансування закупівлі ліків для орфанних захворювань. Ви знаєте, це дуже дорогі ліки. Ми розширили програму ДКД (забезпечення доступу до дорогих, — Ред.)", — сказав керівник комітету ВРУ з питань здоровʼя нації.
Нагадаємо, 23 жовтня у Києві розпочався XX Міжнародний форум з кардіології. У столиці зібралися провідні світові експерти.
Під час цього заходу лікарі розповіли про сучасні методи хірургії. Сам захід орієнтований на широке коло спеціалістів: кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів, спеціалістів з інтенсивної терапії, лікарів функціональної діагностики, інтернів, медичних сестер та студентів медичних ВНЗ.
