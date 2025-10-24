Відео
Україна
Держава виділить додаткові кошти для лікування рідкісних хвороб

Держава виділить додаткові кошти для лікування рідкісних хвороб

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:03
Оновлено: 17:18
Бюджет на лікування рідкісних хвороб — скільки виділить держава
Пацієнтка на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: healthydent.ua

Держава виділить додатково 15 мільярдів гривень на закупівлю препаратів для лікування рідкісних захворювань у 2026 році. Порівняно з 2025 роком бюджет на охорону здоров'я значно зріс.

Про це повідомив керівник комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький під час ХХ Міжнародного форуму з кардіології та кардіохірургії, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Бюджет для лікування рідкісних захворювань 

Радуцький заявив, що загальний бюджет на охорону здоров'я наступного року становитиме 258 млрд гривень. Це на 50 млрд більше, ніж у 2025 році.

"Тобто в нас збільшене фінансування закупівлі ліків для орфанних захворювань. Ви знаєте, це дуже дорогі ліки. Ми розширили програму ДКД (забезпечення доступу до дорогих, — Ред.)", — сказав керівник комітету ВРУ з питань здоровʼя нації.

Нагадаємо, 23 жовтня у Києві розпочався XX Міжнародний форум з кардіології. У столиці зібралися провідні світові експерти. 

Під час цього заходу лікарі розповіли про сучасні методи хірургії. Сам захід орієнтований на широке коло спеціалістів: кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів, спеціалістів з інтенсивної терапії, лікарів функціональної діагностики, інтернів, медичних сестер та студентів медичних ВНЗ.

держбюджет хвороба гроші Михайло Радуцький лікування
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
