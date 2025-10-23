Міжнародний форум з кардіології у Києві — деталі

Ювілейний Міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії у Києві. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

У четвер, 23 жовтня, у столиці розпочався XX Ювілейний Міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії. Він об’єднав у Києві провідних фахівців з усього світу.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії у Києві. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

XX Міжнародний форум з кардіології у Києві

Державна установа "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" повідомила про проведення ХХ ювілейного Міжнародного форуму, присвяченого вродженим і набутим вадам серця. Тема цьогорічного заходу — "Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених і набутих вад серця: від інновації до клінічної практики".

Форум, що цього року відзначає своє двадцятиріччя, став важливою подією для українських і міжнародних фахівців у сфері кардіології та кардіохірургії. Учасники обговорюють новітні наукові досягнення, інноваційні підходи та складні клінічні випадки лікування серцево-судинних хвороб у пацієнтів різного віку.

Форум кардіологів у Києві. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

Як працює в Україні єдине відділення мініінвазивної хірургії

Завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України Гліб Ємець у коментарі журналістці Новини.LIVE розповів про роботу єдиного в Україні відділення мініінвазивної хірургії та особливості операцій, які проводяться.

"На сьогодні ми єдиний центр в Україні, який проводить 3D-ендоскопічні операції на серці — це є останній розвиток мініінвазивної хірургії. Досить популярний та актуальний зараз напрямок в різних кардіохірургічних центрах, коли кардіохірурги вже роблять операцію на серці без розтину грудини, а через невеличкі міжреберні проміжки на серці.

А ми пішли вже трішки далі — ми почали застосовувати 3D-ендоскопічні технології, щоб не дивитися через рану й оперувати серце, а дивитися в монітор за допомогою 3D-ендоскопічних окулярів і ендоскопу, й робити операцію на серці з найменшою травмою", — розповів Гліб Ємець.

Водночас він зазначив, що ці операції почали виконувати з початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.

"Ми почали виконувати ці операції з початком війни, з 2022 року, з травня. До цього був довгий шлях, ми починали з відкритої кардіохірургії, потім перейшли на мініінвазивну хірургію і вже більш як три роки виконуємо деякі види кардіохірургічних втручань, саме 3D-ендоскопічні", — пояснив завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії.

Український боксер Олександр Усик на форумі кардіологів у Києві. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

Хірург про складність операцій на серці

У відповідь на питання про те, наскільки складними є операції із використання 3D-окулярів, Гліб Ємець сказав, що будь-які операції на серці не є простими.

"Ну, будь-які операції на серці непрості. Але, наприклад, для мене особисто, оскільки я, по-перше, отримую задоволення від самого процесу, то мені легко. Я відволікаюся від війни під час операцій на серці. Тому що, коли ти оперуєш на серці, то час зупиняється, коли все виходить. Бо якщо операція нервова і стресова і щось не виходить, щось не так, тоді це, напевно, на тому рівні, що і війна", — зазначив лікар.

Президент Форуму, професор Ілля Ємець. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

Сучасні технології в кардіохірургії

У відповідь на питання про те, які ще використовуються сучасні методи та технології в кардіохірургії, Гліб Ємець сказав, що це транскатетерні операції та процедури.

"Якщо ви бачили сьогодні пацієнтку, 99 років. Це наша пацієнтка з Георгієм Борисовичем Маньковським. Ми провели вдвох втручання. Я їй замінив аортальний клапан через стегнову артерію, без зупинки серця, без апарату штучного кровообігу. І це був єдиний шлях виходу, для того, щоб вона жила далі.

Бо звичайна, традиційна хірургія з зупиненням серця і з апаратом штучного кровообігу не дозволила б їй жити. Внаслідок різних проблем, особливо віку і супутніх захворювань", — пояснив Гліб Ємець.

Поради від кардіохірурга щодо серцево-судинних захворювань

"На жаль, так, фактор стресу зараз дуже сильно пошкоджує організм наших українців. Тому що це не тільки лінія фронту, це недостатність сну, постійний фактор стресу. На цьому фоні викид катехоламінів — це гормони стресу. На цьому фоні підвищується тиск і збільшується ризик серцево-судинних захворювань, і вони молодшають", — зазначив кардіохірург.

Зокрема, Гліб Ємець радить відволікатися, аби стрес не спричинив проблем із серцево-судинною системою.

"Мої поради, звичайно, що якщо є якась можливість відволікатися від війни, то це обов'язково потрібно робити. Займатися якимось спортом, працювати з психологом, якщо це необхідно, спілкування з тими близькими й рідними, які не викликають стрес, тобто намагатися робити щось в задоволення", — порадив лікар.

Міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії у Києві. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

В чому полягає найбільша складність пересадки серця

Завідувач відділення набутих вад серця Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України Сергій Варбанець у коментарі журналістці Новини.LIVE розповів про те, як наразі виконуються пересадки серця і в чому полягає їх найбільша складність.

"Якщо казати про складність, то технічно для досвідченого хірурга пересадка серця не є найскладнішою операцією. Найскладнішим є у випадку пересадки органів, і серця зокрема, супровід. Це анестезіологічне забезпечення, реанімація.

І основне — це післяопераційний етап. Тому що найважливішим в питаннях трансплантації є імуносупресія, тобто лікування, яке попереджає відторгнення органа. І воно є дуже потужним, це лікування. І для того, щоб детально прорахувати й детально спланувати, потрібні неабиякі знання. І це є найбільш важлива, найскладніша частка роботи", — пояснив лікар.

У відповідь на питання про те, де краще робити такі операції — за кордоном чи в Україні, Варбанець сказав, що однозначно в Україні.

Він зазначив, що зараз держава надає дуже потужну підтримку саме в програмі трансплантації.

Як відбуваються операції під час повітряних тривог

У відповідь на питання, чи доводиться робити операції під час повітряних тривог, Сергій Варбанець сказав, що лікарі намагаються це робити.

"Намагаємось, коли це можливо, запобігати надмірному ризику. Є бомбосховище, є пацієнти, які можуть там сховатися. Якщо триває операція, ми, звісно, не можемо це закінчити. Тому ми вимушені продовжувати, як і вся країна, зараз в умовах війни працювати", — зазначив лікар.

Георгій Маньковський. Фото: Центр кардіології та кардіохірургії/Facebook

Важливість форуму під час війни

Медичний директор Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України Георгій Маньковський у коментарі журналістці Новини.LIVE розповів важливість проведення форуму під час повномасштабно війни та про розвиток української кардіології.

"Учора не було світла. Зараз працюємо на генераторах. Але не це важливо, важливо те, щоб після кардіологічного форуму покращилося лікування пацієнтів. Це ключова мета", — сказав Маньковський у відповідь на питання про складність проведення форуму під час війни.

Які країни долучились до форуму у Києві

Медичний директор Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України Георгій Маньковський зазначив, що цей форум насправді є міжнародним. За його словами, до нього долучилися представники США, Японії, Швейцарії тощо.

"У нас є представники Америки, Японії, Швейцарії й не рядові представники, а голови спільнот кардіохірургії. Це найвідоміші представники медичної спільноти світу, за підручниками яких всі вчаться", — сказав Маньковський.

Раніше ми інформували, що лікарям Інституту серця вдалося провести надскладну операцію та врятувати життя українського воїна, який провів три роки у російському полоні із кулею в серці.

Також ми повідомляли, що кардіохірурги зі Львова здійснили пересадку серця українському захиснику.