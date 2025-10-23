Международный форум по кардиологии в Киеве - детали

Юбилейный Международный форум по кардиологии и кардиохирургии в Киеве. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

В четверг, 23 октября, в столице начался XX Юбилейный Международный форум по кардиологии и кардиохирургии. Он объединил в Киеве ведущих специалистов со всего мира.

Международный форум по кардиологии и кардиохирургии в Киеве. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

XX Международный форум по кардиологии в Киеве

Государственное учреждение "Центр кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины" сообщило о проведении ХХ юбилейного Международного форума, посвященного врожденным и приобретенным порокам сердца. Тема нынешнего мероприятия — "Современные тенденции в диагностике и лечении врожденных и приобретенных пороков сердца: от инновации к клинической практике".

Форум, который в этом году отмечает свое двадцатилетие, стал важным событием для украинских и международных специалистов в сфере кардиологии и кардиохирургии. Участники обсуждают новейшие научные достижения, инновационные подходы и сложные клинические случаи лечения сердечно-сосудистых болезней у пациентов разного возраста.

Форум кардиологов в Киеве. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

Как работает в Украине единственное отделение миниинвазивной хирургии

Заведующий отделением миниинвазивной кардиохирургии и транскатетерных процедур Центра кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины Глеб Емец в комментарии журналистке Новини.LIVE рассказал о работе единственного в Украине отделения миниинвазивной хирургии и особенностях операций, которые проводятся.

"На сегодня мы единственный центр в Украине, который проводит 3D-эндоскопические операции на сердце — это последнее развитие миниинвазивной хирургии. Достаточно популярное и актуальное сейчас направление в различных кардиохирургических центрах, когда кардиохирурги уже делают операцию на сердце без вскрытия грудины, а через небольшие межреберные промежутки на сердце.

А мы пошли уже немного дальше — мы начали применять 3D-эндоскопические технологии, чтобы не смотреть через рану и оперировать сердце, а смотреть в монитор с помощью 3D-эндоскопических очков и эндоскопа и делать операцию на сердце с наименьшей травмой", — рассказал Глеб Емец.

При этом он отметил, что эти операции начали выполнять с начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

"Мы начали выполнять эти операции с началом войны, с 2022 года, с мая. До этого был долгий путь, мы начинали с открытой кардиохирургии, затем перешли на миниинвазивную хирургию и уже более трех лет выполняем некоторые виды кардиохирургических вмешательств, именно 3D-эндоскопические", — объяснил заведующий отделением миниинвазивной кардиохирургии.

Украинский боксер Александр Усик на форуме кардиологов в Киеве. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

Хирург о сложности операций на сердце

В ответ на вопрос о том, насколько сложными являются операции по использованию 3D-очков, Глеб Емец сказал, что любые операции на сердце не являются простыми.

"Ну, любые операции на сердце непростые. Но, например, для меня лично, поскольку я, во-первых, получаю удовольствие от самого процесса, то мне легко. Я отвлекаюсь от войны во время операций на сердце. Потому что, когда ты оперируешь на сердце, то время останавливается, когда все получается. Потому что, если операция нервная и стрессовая и что-то не получается, что-то не так, тогда это наверняка на том уровне, что и война", — отметил врач.

Президент Форума, профессор Илья Емец, фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

Современные технологии в кардиохирургии

В ответ на вопрос о том, какие еще используются современные методы и технологии в кардиохирургии, Глеб Емец сказал, что это транскатетерные операции и процедуры.

"Если вы видели сегодня пациентку, 99 лет. Это наша пациентка с Георгием Борисовичем Маньковским. Мы провели вдвоем вмешательство. Я ей заменил аортальный клапан через бедренную артерию, без остановки сердца, без аппарата искусственного кровообращения. И это был единственный путь выхода, для того, чтобы она жила дальше.

Потому что обычная, традиционная хирургия с остановкой сердца и с аппаратом искусственного кровообращения не позволила бы ей жить. Вследствие различных проблем, особенно возраста и сопутствующих заболеваний", — объяснил Глеб Емец.

Советы от кардиохирурга по сердечно-сосудистым заболеваниям

"К сожалению, да, фактор стресса сейчас очень сильно повреждает организм наших украинцев. Потому что это не только линия фронта, это недостаточность сна, постоянный фактор стресса. На этом фоне выброс катехоламинов, это гормоны стресса. На этом фоне повышается давление и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, и они молодеют", — отметил кардиохирург.

В частности, Глеб Емец советует отвлекаться, чтобы стресс не вызвал проблем с сердечно-сосудистой системой.

"Мои советы, конечно, что если есть какая-то возможность отвлекаться от войны, то это обязательно нужно делать. Заниматься каким-то спортом, работать с психологом, если это необходимо, общение с теми близкими и родными, которые не вызывают стресс, то есть стараться делать что-то в удовольствие", — посоветовал врач.

Международный форум по кардиологии и кардиохирургии в Киеве. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

В чем заключается наибольшая сложность пересадки сердца

Заведующий отделением приобретенных пороков сердца Центра кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины Сергей Варбанец в комментарии журналистке Новини.LIVE рассказал о том, как сейчас выполняются пересадки сердца и в чем их наибольшая сложность.

"Если говорить о сложности, то технически для опытного хирурга пересадка сердца — не является самой сложной операцией. Самое сложное в случае пересадки органов, и сердца в частности, это сопровождение. Это анестезиологическое обеспечение, реанимация.

И основное — это послеоперационный этап. Потому что важнейшим в вопросах трансплантации является иммуносупрессия, то есть лечение, которое предупреждает отторжение органа. И оно является очень мощным, это лечение. И для того, чтобы детально просчитать и детально спланировать, нужны незаурядные знания. И это наиболее важная, самая сложная часть работы", — объяснил врач.

В ответ на вопрос о том, где лучше делать такие операции — за рубежом или в Украине, Варбанец сказал, что однозначно в Украине.

Он отметил, что сейчас государство оказывает очень мощную поддержку именно в программе трансплантации.

Как проходят операции во время воздушных тревог

В ответ на вопрос, приходится ли делать операции во время воздушных тревог, Сергей Варбанец сказал, что врачи пытаются это делать.

"Стараемся, когда это возможно, предотвращать чрезмерный риск. Есть бомбоубежище, есть пациенты, которые могут там спрятаться. Если идет операция, мы, конечно, не можем это закончить. Поэтому мы вынуждены продолжать, как и вся страна, сейчас в условиях войны работать", — отметил врач.

Георгий Маньковский. Фото: Центр кардиологии и кардиохирургии/Facebook

Важность форума во время войны

Медицинский директор Центра кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины Георгий Маньковский в комментарии журналистке Новини.LIVE рассказал важность проведения форума во время полномасштабной войны и о развитии украинской кардиологии.

"Вчера не было света. Сейчас работаем на генераторах. Но не это важно, важно то, чтобы после кардиологического форума улучшилось лечение пациентов. Это ключевая цель", — сказал Маньковский в ответ на вопрос о сложности проведения форума во время войны.

Какие страны присоединились к форуму в Киеве

Медицинский директор Центра кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины Георгий Маньковский отметил, что этот форум на самом деле является международным. По его словам, к нему присоединились представители США, Японии, Швейцарии и др.

"У нас есть представители Америки, Японии, Швейцарии и не рядовые представители, а главы сообществ кардиохирургии. Это самые известные представители медицинского сообщества мира, по учебникам которых все учатся", — сказал Маньковский.

Ранее мы информировали, что врачам Института сердца удалось провести сложнейшую операцию и спасти жизнь украинского воина, который провел три года в российском плену с пулей в сердце.

Также мы сообщали, что кардиохирурги из Львова осуществили пересадку сердца украинскому защитнику.