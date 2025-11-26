Вчені визначили поворотні точки та вікові періоди мозку людини — які вони

Мозок дорослішає після 30 років – вчені виділили "епохи" розвитку
Вчені з Кембридзького університету визначили п'ять основних періодів, або "епох", розвитку людського мозку, згідно з якими повне дорослішання настає лише після 32 років. Дослідження, що базувалося на скануванні мозку близько 4000 осіб, показало, що структурний розвиток мозку відбувається не постійно, а через кілька ключових "поворотних моментів".
Результати були опубліковані в науковому журналі Nature Communications, пише The Guardian.
Чотири "поворотні точки" та вікові періоди
Використовуючи сканування мозку людей віком від 1 до 90 років, вчені склали карту нейронних зв'язків і простежили, як вони еволюціонують протягом життя.
Дослідники виділили п'ять основних періодів розвитку, розділених чотирма "поворотними точками":
- Дитинство: від народження до 9 років.
- Підлітковий етап: 9-32 роки.
- Дорослість: 32-66 років.
- Раннє старіння: 66-83 роки.
- Пізнє старіння: з 83 років.
Професор Дункан Астл, старший автор дослідження, наголосив на значущості цього відкриття:
"Розуміння того, що структурний розвиток мозку — це не питання постійного прогресу, а скоріше кілька основних поворотних моментів, допоможе нам визначити, коли і як його зв'язки вразливі до порушень".
Найсильніші зміни — у 32 роки
У період дитинства мозок проходить процес "консолідації мережі", коли зменшується кількість синапсів (з'єднань між нейронами), залишаючи лише найбільш активні.
Підлітковий етап (9-32 роки) характеризується постійним зростанням об'єму білої речовини та підвищенням ефективності зв'язків, що пов'язано з поліпшенням когнітивних функцій.
"Ми абсолютно не стверджуємо, що люди у віці близько 30 років будуть поводитися як підлітки або що їхній мозок схожий на мозок підлітка. Насправді це насправді модель змін", — уточнила головна авторка дослідження Алекса Муслі.
Найсильніші загальні зміни, що свідчать про перехід до зрілості, спостерігаються приблизно у 32 роки. У цей час архітектура мозку стабілізується, а ділянки мозку стають більш розділеними.
Останні два поворотні моменти (після 66 років) характеризуються зниженням кількості зв'язків у мозку, що є наслідком старіння та дегенерації білої речовини.
