Україна
Мозок дорослішає після 30 років – вчені виділили "епохи" розвитку

Мозок дорослішає після 30 років – вчені виділили "епохи" розвитку

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 03:43
Оновлено: 02:30
Вчені визначили поворотні точки та вікові періоди мозку людини — які вони
Дівчина з книгою у бібліотеці. Ілюстративне фото: pexels.com

Вчені з Кембридзького університету визначили п'ять основних періодів, або "епох", розвитку людського мозку, згідно з якими повне дорослішання настає лише після 32 років. Дослідження, що базувалося на скануванні мозку близько 4000 осіб, показало, що структурний розвиток мозку відбувається не постійно, а через кілька ключових "поворотних моментів".

Результати були опубліковані в науковому журналі Nature Communications, пише The Guardian.

Читайте також:

Чотири "поворотні точки" та вікові періоди

Використовуючи сканування мозку людей віком від 1 до 90 років, вчені склали карту нейронних зв'язків і простежили, як вони еволюціонують протягом життя.

Дослідники виділили п'ять основних періодів розвитку, розділених чотирма "поворотними точками":

  1. Дитинство: від народження до 9 років.
  2. Підлітковий етап: 9-32 роки.
  3. Дорослість: 32-66 років.
  4. Раннє старіння: 66-83 роки.
  5. Пізнє старіння: з 83 років.

Професор Дункан Астл, старший автор дослідження, наголосив на значущості цього відкриття:

"Розуміння того, що структурний розвиток мозку — це не питання постійного прогресу, а скоріше кілька основних поворотних моментів, допоможе нам визначити, коли і як його зв'язки вразливі до порушень".

Найсильніші зміни — у 32 роки

У період дитинства мозок проходить процес "консолідації мережі", коли зменшується кількість синапсів (з'єднань між нейронами), залишаючи лише найбільш активні.

Підлітковий етап (9-32 роки) характеризується постійним зростанням об'єму білої речовини та підвищенням ефективності зв'язків, що пов'язано з поліпшенням когнітивних функцій.

"Ми абсолютно не стверджуємо, що люди у віці близько 30 років будуть поводитися як підлітки або що їхній мозок схожий на мозок підлітка. Насправді це насправді модель змін", — уточнила головна авторка дослідження Алекса Муслі.

Найсильніші загальні зміни, що свідчать про перехід до зрілості, спостерігаються приблизно у 32 роки. У цей час архітектура мозку стабілізується, а ділянки мозку стають більш розділеними.

Останні два поворотні моменти (після 66 років) характеризуються зниженням кількості зв'язків у мозку, що є наслідком старіння та дегенерації білої речовини.

Ми вже повідомляли, що раціон відіграє ключову роль у контролі рівня цукру в крові. Вживання перекусів може допомогти стабілізувати та запобігти нестабільним коливанням, однак вони мають бути правильними.

Раніше лікар-офтальмолог Олександра Ярига пояснила, як відключення світла впливають на організм людини.

мозок вчені дослідження організм людина
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
