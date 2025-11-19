Як відключення світла впливають на зір — поради лікаря

Жінка з телефоном та книгою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Відключення світла пришвидшують втому та "старіння" очей українців, оскільки погане освітлення змушує зоровий апарат працювати на межі. За словами офтальмологині, це може спричиняти головний біль, дискомфорт і навіть пришвидшувати розвиток проблем із зором, які за нормальних умов з’явилися б значно пізніше.

Про вплив частих відключень світла на очі та зір розповіла лікарка-офтальмологиня Олександра Ярига у матеріалі "Телеграфу".

Реклама

Читайте також:

Чоловік читає книгу при свічках. Ілюстративне фото: Freepik

Як відключення світла впливають на очі українців

Лікарка Олександра Ярига зазначила, що регулярні відключення світла досить негативно впливають на очі українців, особливо взимку, коли світловий день коротший. За її словами, регулярне перевантаження зорового апарату може призвести до значного погіршення зору.

За словами офтальмологині, варто звернути увагу на ключові моменти:

Під час поганого освітлення очі набагато швидше втомлюються;

Надмірний вплив гаджетів за відсутності нормального освітлення шкодить зоровому апарату;

Через втому очей може з'являтись головний біль та інші симптоми.

За словами лікарки, відключення світла однозначно мають поганий влив на зір. Адже недостатність якісного освітлення призводить до швидкої зорової втоми, відчуття піску в очах, дискомфорту, неможливості наведення фокуса, головного болю, та й загальної втоми.

"Тобто люди до вечора відчувають, що і швидше втомлюються, і голова болить, і плюс яскраві гаджети, які ми часто використовуємо, це телефон, ноутбук, комп'ютер, планшет — вони також виснажують наш зоровий апарат. Це призводить до посилення скарг і, можливо, до появи захворювань очей раніше, ніж вони мали б бути. А в людей, в яких взагалі є проблеми з зором, їх стан погіршуються", — пояснює фахівчиня.

Лікарка також додає, що очі українців швидше "старіють" через блекаути. За її словами, без достатнього освітлення "негативні процеси" та пошкодження органу зору відбуваються набагато раніше. Фактично люди виснажують ресурси організму та підвищують втому, а це може підвищити шанс розвитку хвороби, якої раніше не було.

Найгостріше відключення світла відчувають люди, які вже мають проблеми з зоровим апаратом. Офтальмологиня каже, що блекаути прискорюють такі процеси, як пресбіопія — це процес, коли кришталик, тобто лінза, яка знаходиться всередині ока, гірше акомодує, тобто вона гірше наводить фокус на близькій відстані.

"Це нормальний стан для людей старше 40 років, але через часті відключення та недостатнє освітлення, цей процес може відбуватися набагато раніше", — наголошує лікарка.

Раніше ми інформували, як захистити техніку від стрибків напруги під частих відключень світла.

Також ми пояснювали, що необхідно зробити, аби під час відключень світла працював інтернет.