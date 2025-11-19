Как отключения света влияют на зрение — советы врача

Женщина с телефоном и книгой во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Отключение света ускоряют усталость и "старение" глаз украинцев, поскольку плохое освещение заставляет зрительный аппарат работать на пределе. По словам офтальмолога, это может вызывать головную боль, дискомфорт и даже ускорять развитие проблем со зрением, которые при нормальных условиях появились бы значительно позже.

О влиянии частых отключений света на глаза и зрение рассказала врач-офтальмолог Александра Ярыга в материале "Телеграфа".

Мужчина читает книгу при свечах. Иллюстративное фото: Freepik

Как отключения света влияют на глаза украинцев

Врач Александра Ярыга отметила, что регулярные отключения света достаточно негативно влияют на глаза украинцев, особенно зимой, когда световой день короче. По ее словам, регулярная перегрузка зрительного аппарата может привести к значительному ухудшению зрения.

По словам офтальмолога, стоит обратить внимание на ключевые моменты:

Во время плохого освещения глаза гораздо быстрее устают;

Чрезмерное воздействие гаджетов при отсутствии нормального освещения вредит зрительному аппарату;

Из-за усталости глаз может появляться головная боль и другие симптомы.

По словам врача, отключение света однозначно имеют плохое влияние на зрение. Ведь недостаточность качественного освещения приводит к быстрой зрительной усталости, ощущение песка в глазах, дискомфорта, невозможности наведения фокуса, головной боли, да и общей усталости.

"То есть люди к вечеру чувствуют, что и быстрее устают, и голова болит, и плюс яркие гаджеты, которые мы часто используем, это телефон, ноутбук, компьютер, планшет — они также истощают наш зрительный аппарат. Это приводит к усилению жалоб и, возможно, к появлению заболеваний глаз раньше, чем они должны были бы быть. А у людей, у которых вообще есть проблемы со зрением, их состояние ухудшается", — объясняет специалист.

Врач также добавляет, что глаза украинцев быстрее "стареют" из-за блэкаутов. По ее словам, без достаточного освещения "негативные процессы" и повреждения органа зрения происходят гораздо раньше. Фактически люди истощают ресурсы организма и повышают усталость, а это может повысить шанс развития болезни, которой раньше не было.

Острее всего отключение света чувствуют люди, которые уже имеют проблемы со зрительным аппаратом. Офтальмолог говорит, что блэкауты ускоряют такие процессы, как пресбиопия — это процесс, когда хрусталик, то есть линза, которая находится внутри глаза, хуже аккомодирует, то есть она хуже наводит фокус на близком расстоянии.

"Это нормальное состояние для людей старше 40 лет, но из-за частых отключений и недостаточного освещения, этот процесс может происходить гораздо раньше", — отмечает врач.

