Главная Технологии Электрик рассказал, как защитить технику от скачков напряжения

Электрик рассказал, как защитить технику от скачков напряжения

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 06:32
обновлено: 13:03
Старая проводка перегревается — как защитить технику от скачков напряжения
Сетевой фильтр-удлинитель. Фото: кадр из видео/YouTube

В старых домах советской застройки до сих пор работает алюминиевая проводка, которая не рассчитана на нагрузку современной техники. Из-за этого сеть перегревается, возрастает риск пожаров и выхода из строя дорогостоящей электроники.

О том, как защитить технику от скачков напряжения, рассказал радиоинженер и электрик Олег Кузьма в блоге УНИАН.

Как защитить старую проводку и защитить технику

Первое, на что стоит обратить внимание, — это возраст дома. Далее можно самостоятельно проверить проводку: осторожно снять крышку розетки и посмотреть на провод, заходящий внутрь. Если он белого цвета — это алюминий, коричневый обычно означает современную медную проводку.

По словам специалиста, медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает около 5,5 кВт. Старая алюминиевая проводка имеет значительно меньший запас прочности, обычно рассчитана на ток до 20 ампер, то есть примерно 4-4,5 кВт. Чаще всего проблемы проявляются зимой, когда из-за отключения света или отопления люди массово включают мощные обогреватели и другие приборы.

Кузьма приводит простой пример: если устройство потребляет 1 кВт, это примерно 5 ампер тока. Несколько мощных приборов, включенных одновременно, значительно увеличивают нагрузку и могут вызвать перегрев сети.

При этом сама проводка в стене обычно не загорается первой. Самое слабое место — розетки и соединения. Со временем винты, прижимающие провод, ослабляются, контакт ухудшается, начинается нагрев, а при большой нагрузке — искрение. Металл окисляется, и розетка может начать чернеть или даже плавиться.

В идеале электропроводку стоит полностью обновлять примерно раз в 20 лет во время капитального ремонта. Электрик подчеркивает: пытаться сэкономить и частично заменить проводку, просто соединив новую медную со старой алюминиевой, — плохое решение.

"Чтобы подсоединить медь к алюминию, лучше всего делать это через специальные контакторы (зажимы)", — объясняет Кузьма.

Если же просто скрутить провода из разных металлов, возникает химическая реакция окисления, контакт ухудшается, соединение начинает греться. К тому же в старых распределительных коробках часто физически нет места для установки таких контактных элементов.

Как уберечь технику без замены проводки

Если заменить всю проводку невозможно, главное правило — не превышать возможности сети. Энергоснабжающая компания обычно выделяет на квартиру около 5 кВт мощности. Если суммарное потребление техники выходит за этот лимит, срабатывает автоматический выключатель на входе.

Эксперт советует включать мощные приборы — бойлер, утюг, фен, обогреватель — не все вместе, а по очереди, особенно после восстановления электроснабжения. В этот момент многие устройства создают высокий пусковой ток, что дополнительно нагружает сеть.

Для защиты дорогостоящей техники от скачков напряжения, которые возникают из-за перегрузки, можно использовать специальные устройства. Один из самых простых вариантов — реле напряжения, которое вставляется в розетку и выключает прибор, если напряжение становится слишком высоким (например, 260 В) или слишком низким. Когда параметры возвращаются к норме, реле с задержкой снова подает питание.

Более сложным решением является стабилизатор напряжения. Он не просто отключает технику, а выравнивает напряжение до стабильных 220 В. Такое устройство особенно уместно для газовых котлов или насосов, которые чувствительны к перепадам в сети.

Еще один вариант — источники бесперебойного питания (UPS). По сути, это "повербанк" для техники: если свет внезапно пропадает, UPS на определенное время питает подключенные приборы от встроенного аккумулятора. Что касается зарядных станций, то, по словам электрика, они уже имеют собственную защиту от скачков напряжения, поэтому дополнительно подключать их через реле нет нужды.

Напомним, многие перед выходом из дома внимательно проверяют плиту или духовку, но настоящая опасность часто кроется в привычных кухонных приборах. Есть один прибор, который рекомендуют полностью выключать из розетки, ведь он может перегреваться и создавать риск возгорания.

Также мы писали, что сетевые фильтры защищают технику от перепадов напряжения и добавляют несколько дополнительных розеток. Но когда этих гнезд все равно не хватает, соблазн соединить один фильтр с другим превращается в опасную ошибку.

электроэнергия отключения света полезные советы Электричество бытовая техника напряжение
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
