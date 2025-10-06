Эксперты предупреждают — какие три прибора нельзя подключать через удлинитель

Сетевой фильтр с подключенными приборами. Фото: Freepik

Электрики предостерегают, что некоторые бытовые приборы создают серьезный риск возгорания, если их включать через удлинитель. Речь идет о технике с высоким потреблением, которую безопаснее подключать только непосредственно в розетку.

Об этом пишет Express.

Реклама

Читайте также:

Какие три прибора нельзя подключать к удлинителю

Директор учебного центра Elec Training Чаранджит Манну назвал три наиболее проблемных устройства: электрочайники, обогреватели и тостеры. По его словам, эти приборы потребляют колоссальный ток — значительно больше, чем способны безопасно выдержать большинство удлинителей: типичный чайник — около 3000 Вт, обогреватели — 3000 Вт и более, тостеры — примерно 800-1500 Вт. Именно поэтому их следует подключать непосредственно в настенную розетку.

Реклама

Не перегружайте удлинители, особенно "прожорливыми" приборами вроде чайников, тостеров, микроволновых печей, сушильных машин или обогревателей. Если удлинитель все же нужен, используйте вариант с предохранителем и избегайте кубик-переходников. Дополнительные адаптеры и "цепочки" удлинителей легко приводят к перегрузке.

Перегруженные удлинители перегреваются, поскольку их корпус обычно пластиковый, а чрезмерная температура может привести к плавлению и воспламенению окружающих материалов. Отдельный совет: барабанные удлинители нужно полностью разматывать — если оставить их в катушке под нагрузкой, риск перегрева и пожара возрастает.

Реклама

Бюджетные и без маркировки модели удлинителей нередко не имеют базовых систем защиты. Эксперты советуют проверять обозначения безопасности и наличие предохранителя, а от кубик-переходников вообще отказаться — они не имеют защиты от перегрузки.

Напомним, повышенные счета за электроэнергию часто связаны не с крупными приборами, а с мелкими бытовыми привычками — например, оставлять зарядки или гаджеты подключенными к розетке даже в режиме ожидания. Такое "фантомное потребление" не только постепенно увеличивает расходы на свет, но и создаёт дополнительную тепловую нагрузку.

Также мы писали, что телевизоры, даже несмотря на снижение цен, остаются дорогими и технически сложными устройствами. Чтобы обезопасить их от скачков напряжения или грозовых импульсов, эксперты советуют пользоваться качественными сетевыми фильтрами.