Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Приборы "с риском" — что нельзя включать через удлинитель

Приборы "с риском" — что нельзя включать через удлинитель

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 11:41
Эксперты предупреждают — какие три прибора нельзя подключать через удлинитель
Сетевой фильтр с подключенными приборами. Фото: Freepik

Электрики предостерегают, что некоторые бытовые приборы создают серьезный риск возгорания, если их включать через удлинитель. Речь идет о технике с высоким потреблением, которую безопаснее подключать только непосредственно в розетку.

Об этом пишет Express.

Реклама
Читайте также:

Какие три прибора нельзя подключать к удлинителю

Директор учебного центра Elec Training Чаранджит Манну назвал три наиболее проблемных устройства: электрочайники, обогреватели и тостеры. По его словам, эти приборы потребляют колоссальный ток — значительно больше, чем способны безопасно выдержать большинство удлинителей: типичный чайник — около 3000 Вт, обогреватели — 3000 Вт и более, тостеры — примерно 800-1500 Вт. Именно поэтому их следует подключать непосредственно в настенную розетку.

Реклама

Не перегружайте удлинители, особенно "прожорливыми" приборами вроде чайников, тостеров, микроволновых печей, сушильных машин или обогревателей. Если удлинитель все же нужен, используйте вариант с предохранителем и избегайте кубик-переходников. Дополнительные адаптеры и "цепочки" удлинителей легко приводят к перегрузке.

Перегруженные удлинители перегреваются, поскольку их корпус обычно пластиковый, а чрезмерная температура может привести к плавлению и воспламенению окружающих материалов. Отдельный совет: барабанные удлинители нужно полностью разматывать — если оставить их в катушке под нагрузкой, риск перегрева и пожара возрастает.

Реклама

Бюджетные и без маркировки модели удлинителей нередко не имеют базовых систем защиты. Эксперты советуют проверять обозначения безопасности и наличие предохранителя, а от кубик-переходников вообще отказаться — они не имеют защиты от перегрузки.

Напомним, повышенные счета за электроэнергию часто связаны не с крупными приборами, а с мелкими бытовыми привычками — например, оставлять зарядки или гаджеты подключенными к розетке даже в режиме ожидания. Такое "фантомное потребление" не только постепенно увеличивает расходы на свет, но и создаёт дополнительную тепловую нагрузку.

Также мы писали, что телевизоры, даже несмотря на снижение цен, остаются дорогими и технически сложными устройствами. Чтобы обезопасить их от скачков напряжения или грозовых импульсов, эксперты советуют пользоваться качественными сетевыми фильтрами.

безопасность Электричество бытовая техника приборы удлинитель розетка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации