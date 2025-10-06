Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Прилади "з ризиком" — що не можна вмикати через подовжувач

Прилади "з ризиком" — що не можна вмикати через подовжувач

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:41
Експерти попереджають — які три прилади не можна під'єднувати через подовжувач
Мережевий фільтр з під'єднаними приладами. Фото: Freepik

Електрики застерігають, що деякі побутові прилади створюють серйозний ризик займання, якщо їх вмикати через подовжувач. Йдеться про техніку з високим споживанням, яку безпечніше підключати лише безпосередньо в розетку.

Про це пише Express.

Реклама
Читайте також:

Які три прилади не можна під'єднувати до подовжувача

Директор навчального центру Elec Training Чаранджит Манну назвав три найбільш проблемні пристрої: електрочайники, обігрівачі та тостери. За його словами, ці прилади споживають колосальний струм — значно більше, ніж здатні безпечно витримати більшість подовжувачів: типовий чайник — близько 3000 Вт, обігрівачі — 3000 Вт і більше, тостери — приблизно 800-1500 Вт. Саме тому їх слід підключати безпосередньо в настінну розетку.

Не перевантажуйте подовжувачі, особливо "ненажерливими" приладами на кшталт чайників, тостерів, мікрохвильових печей, сушильних машин чи обігрівачів. Якщо подовжувач усе ж потрібен, використовуйте варіант із запобіжником і уникайте кубик-перехідників. Додаткові адаптери та "ланцюжки" подовжувачів легко призводять до перевантаження.

Перевантажені подовжувачі перегріваються, оскільки їх корпус зазвичай пластиковий, а надмірна температура може призвести до плавлення та займання навколишніх матеріалів. Окрема порада: барабанні подовжувачі потрібно повністю розмотувати — якщо лишити їх у котушці під навантаженням, ризик перегріву та пожежі зростає.

Бюджетні та без маркування моделі подовжувачів нерідко не мають базових систем захисту. Експерти радять перевіряти позначення безпеки та наявність запобіжника, а від кубик-перехідників узагалі відмовитися — вони не мають захисту від перевантаження.

Нагадаємо, підвищені рахунки за електроенергію часто пов'язані не з великими приладами, а з дрібними побутовими звичками — наприклад, залишати зарядки чи гаджети підключеними до розетки навіть у режимі очікування. Таке "фантомне споживання" не лише поступово збільшує витрати на світло, а й створює додаткове теплове навантаження.

Також ми писали, що телевізори, навіть попри зниження цін, залишаються дорогими й технічно складними пристроями. Щоб убезпечити їх від стрибків напруги чи грозових імпульсів, експерти радять користуватися якісними мережевими фільтрами.

безпека Електрика побутова техніка прилади подовжувач розетка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації