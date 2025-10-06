Експерти попереджають — які три прилади не можна під'єднувати через подовжувач

Мережевий фільтр з під'єднаними приладами. Фото: Freepik

Електрики застерігають, що деякі побутові прилади створюють серйозний ризик займання, якщо їх вмикати через подовжувач. Йдеться про техніку з високим споживанням, яку безпечніше підключати лише безпосередньо в розетку.

Про це пише Express.

Реклама

Читайте також:

Які три прилади не можна під'єднувати до подовжувача

Директор навчального центру Elec Training Чаранджит Манну назвав три найбільш проблемні пристрої: електрочайники, обігрівачі та тостери. За його словами, ці прилади споживають колосальний струм — значно більше, ніж здатні безпечно витримати більшість подовжувачів: типовий чайник — близько 3000 Вт, обігрівачі — 3000 Вт і більше, тостери — приблизно 800-1500 Вт. Саме тому їх слід підключати безпосередньо в настінну розетку.

Не перевантажуйте подовжувачі, особливо "ненажерливими" приладами на кшталт чайників, тостерів, мікрохвильових печей, сушильних машин чи обігрівачів. Якщо подовжувач усе ж потрібен, використовуйте варіант із запобіжником і уникайте кубик-перехідників. Додаткові адаптери та "ланцюжки" подовжувачів легко призводять до перевантаження.

Перевантажені подовжувачі перегріваються, оскільки їх корпус зазвичай пластиковий, а надмірна температура може призвести до плавлення та займання навколишніх матеріалів. Окрема порада: барабанні подовжувачі потрібно повністю розмотувати — якщо лишити їх у котушці під навантаженням, ризик перегріву та пожежі зростає.

Бюджетні та без маркування моделі подовжувачів нерідко не мають базових систем захисту. Експерти радять перевіряти позначення безпеки та наявність запобіжника, а від кубик-перехідників узагалі відмовитися — вони не мають захисту від перевантаження.

Нагадаємо, підвищені рахунки за електроенергію часто пов'язані не з великими приладами, а з дрібними побутовими звичками — наприклад, залишати зарядки чи гаджети підключеними до розетки навіть у режимі очікування. Таке "фантомне споживання" не лише поступово збільшує витрати на світло, а й створює додаткове теплове навантаження.

Також ми писали, що телевізори, навіть попри зниження цін, залишаються дорогими й технічно складними пристроями. Щоб убезпечити їх від стрибків напруги чи грозових імпульсів, експерти радять користуватися якісними мережевими фільтрами.