"Жеруть" електрику, навіть коли не працюють — що потрібно вимикати з розеток щовечора

Зростання рахунків за світло часто спричиняє не клімат-техніка, а дрібні звички — наприклад, залишати гаджети в розетці "про всяк випадок". Експерти попереджають, що "фантомне" споживання та перегрів зарядок б'ють по гаманцю й створюють ризики для безпеки.

Чому звичка залишати техніку в розетці шкодить

Ми почуваємося вдома у безпеці й рідко замислюємося про енергоефективність. Однак техніка може працювати проти нас: смартфони, планшети, телевізори, вентилятори та інші пристрої, під'єднані до мережі цілодобово, споживають електрику навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся.

Це так зване "фантомне" споживання — енергія, яку пристрої беруть із мережі в режимі очікування, і до 11% річного домашнього споживання може припадати саме на цей невидимий режим. Звичка тримати техніку в розетці здається дрібницею, але в підсумку місячний рахунок суттєво зростає. Від'єднання пристроїв від мережі допоможе зекономити до 5% щомісячних витрат на електроенергію.

Окрема тема — зарядки. Коли вони постійно в розетці, через них безперервно йде струм, і корпус поступово нагрівається. Ризики вищі з неякісними адаптерами. Якщо ви відчуваєте помітне тепло — негайно вимкніть зарядку: перегрів пошкоджує пристрій і, особливо поруч із легкозаймистими матеріалами, може спричинити іскри або навіть займання.

В ідеалі — від'єднувати з розетки все, чим не користуєтеся. Щоб не обходити квартиру щоночі, скористайтеся простими рішеннями:

подовжувач із вимикачем — одним кліком відключаєте групу пристроїв;

розумні розетки — автоматично знеструмлюють техніку за розкладом.

Сучасні інструменти роблять енергоощадні звички зручними. Користуйтеся ними — і зменшите "фантомні" витрати, одночасно підвищивши безпеку дому.

