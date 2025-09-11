Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Гроші на вітер — звичка, яка підвищує платіжки за світло

Гроші на вітер — звичка, яка підвищує платіжки за світло

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 11:41
"Жеруть" електрику, навіть коли не працюють — що потрібно вимикати з розеток щовечора
Мережевий фільтр. Фото: Unsplash

Зростання рахунків за світло часто спричиняє не клімат-техніка, а дрібні звички — наприклад, залишати гаджети в розетці "про всяк випадок". Експерти попереджають, що "фантомне" споживання та перегрів зарядок б'ють по гаманцю й створюють ризики для безпеки.

Про це пише Union Rayo.

Реклама
Читайте також:

Чому звичка залишати техніку в розетці шкодить

Ми почуваємося вдома у безпеці й рідко замислюємося про енергоефективність. Однак техніка може працювати проти нас: смартфони, планшети, телевізори, вентилятори та інші пристрої, під'єднані до мережі цілодобово, споживають електрику навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся.

Це так зване "фантомне" споживання — енергія, яку пристрої беруть із мережі в режимі очікування, і до 11% річного домашнього споживання може припадати саме на цей невидимий режим. Звичка тримати техніку в розетці здається дрібницею, але в підсумку місячний рахунок суттєво зростає. Від'єднання пристроїв від мережі допоможе зекономити до 5% щомісячних витрат на електроенергію.

Окрема тема — зарядки. Коли вони постійно в розетці, через них безперервно йде струм, і корпус поступово нагрівається. Ризики вищі з неякісними адаптерами. Якщо ви відчуваєте помітне тепло — негайно вимкніть зарядку: перегрів пошкоджує пристрій і, особливо поруч із легкозаймистими матеріалами, може спричинити іскри або навіть займання.

В ідеалі — від'єднувати з розетки все, чим не користуєтеся. Щоб не обходити квартиру щоночі, скористайтеся простими рішеннями:

  • подовжувач із вимикачем — одним кліком відключаєте групу пристроїв;
  • розумні розетки — автоматично знеструмлюють техніку за розкладом.

Сучасні інструменти роблять енергоощадні звички зручними. Користуйтеся ними — і зменшите "фантомні" витрати, одночасно підвищивши безпеку дому.

Нагадаємо, сучасні телевізори стали доступнішими за ціною, проте залишаються значною інвестицією для більшості родин. Найпростіший спосіб уберегти їх від перепадів напруги — підключати через мережевий фільтр, а не звичайний подовжувач.

Також ми писали, що мережеві фільтри допомагають захистити техніку від стрибків електрики й водночас розширюють кількість розеток. Але під'єднання одного фільтра до іншого може призвести до перегріву, займання та навіть позбавити гарантії на пристрої.

електроенергія світло побутова техніка прилади подовжувач розетка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації