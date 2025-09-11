"Жеруть" електрику, навіть коли не працюють — що потрібно вимикати з розеток щовечора

Гроші на вітер — звичка, яка підвищує платіжки за світло
Зростання рахунків за світло часто спричиняє не клімат-техніка, а дрібні звички — наприклад, залишати гаджети в розетці "про всяк випадок". Експерти попереджають, що "фантомне" споживання та перегрів зарядок б'ють по гаманцю й створюють ризики для безпеки.
Про це пише Union Rayo.
Чому звичка залишати техніку в розетці шкодить
Ми почуваємося вдома у безпеці й рідко замислюємося про енергоефективність. Однак техніка може працювати проти нас: смартфони, планшети, телевізори, вентилятори та інші пристрої, під'єднані до мережі цілодобово, споживають електрику навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся.
Це так зване "фантомне" споживання — енергія, яку пристрої беруть із мережі в режимі очікування, і до 11% річного домашнього споживання може припадати саме на цей невидимий режим. Звичка тримати техніку в розетці здається дрібницею, але в підсумку місячний рахунок суттєво зростає. Від'єднання пристроїв від мережі допоможе зекономити до 5% щомісячних витрат на електроенергію.
Окрема тема — зарядки. Коли вони постійно в розетці, через них безперервно йде струм, і корпус поступово нагрівається. Ризики вищі з неякісними адаптерами. Якщо ви відчуваєте помітне тепло — негайно вимкніть зарядку: перегрів пошкоджує пристрій і, особливо поруч із легкозаймистими матеріалами, може спричинити іскри або навіть займання.
В ідеалі — від'єднувати з розетки все, чим не користуєтеся. Щоб не обходити квартиру щоночі, скористайтеся простими рішеннями:
- подовжувач із вимикачем — одним кліком відключаєте групу пристроїв;
- розумні розетки — автоматично знеструмлюють техніку за розкладом.
Сучасні інструменти роблять енергоощадні звички зручними. Користуйтеся ними — і зменшите "фантомні" витрати, одночасно підвищивши безпеку дому.
