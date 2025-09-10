Цей побутовий прилад споживає як 65 холодильників — є майже в кожного

Електрична розетка. Фото: Pexels

Електричні духовки є майже в кожній кухні, але мало хто усвідомлює, що під час роботи вони можуть споживати стільки ж енергії, як 65 увімкнених одночасно холодильників. Такий "апетит" легко непомітно роздуває рахунки за світло.

Чому духовка така енергомістка і як скоротити витрати

Під час приготування їжі електродуховка здатна перевершити інші прилади за споживанням. Типова потужність становить 2 000-5 000 Вт, що може давати близько 40-90 кВт-год на місяць. Для порівняння, холодильник зазвичай працює на 300-800 Вт і тримає сталу прохолоду, тоді як духовці потрібно швидко створити й підтримувати дуже високу температуру — через це миттєве енергоспоживання стрибає до рівня "десятків холодильників" у той самий момент.

Дані дослідження 100 домогосподарств показали, що за рік електрична духовка може "набігати" до 224 кВт-год, але підсумок сильно залежить від моделі, об'єму камери та звичок готування — чим довше та гарячіше, тим більше кіловат-годин.

Дорого може обходитися й "вимкнена" техніка. Частина духовок у режимі очікування продовжує тягнути струм (наприклад, для годинника чи індикації на панелі). Польові вимірювання показали, що середнє навантаження в простої може становити близько 67 Вт на домогосподарство і давати 5-26% річного споживання — отже, зайві вати з екранчиків та модулів керування варто прибирати.

Як зменшити енергоспоживання духовки

Один з можливих способів — готувати страви "партіями". Використовуйте один прогрів на кілька страв одразу, щоб не розігрівати камеру щоразу наново. Також можна вимикати духовку за кілька хвилин до готовності — залишкового тепла вистачить, щоб "довести" страву.

Важливо не відчиняти дверцята без потреби, адже кожне відкривання скидає температуру і змушує ТЕН працювати інтенсивніше. Якщо модель вашої духової шафи споживає електроенергію у режимі очікування, від'єднуйте її від мережі після використання.

