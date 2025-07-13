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Головна Технології Що робити з електроприладами, коли наближається гроза

Що робити з електроприладами, коли наближається гроза

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 16:12
Чи потрібно вимикати техніку під час грози — основні поради
Електрична розетка. Фото: Unsplash

Блискавка може вдарити по електромережі, спричинивши різкий стрибок напруги й миттєво вивести з ладу техніку. Найпростіший спосіб уберегтися — вимкнути пристрої з розеток, щойно наближається гроза.

Про це пише SlashGear.

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Від'єднання електроніки — лише перший крок. Додаткову безпеку дає встановлення цілобудинкового обмежувача перенапруги, що монтується в електрощиті й бере на себе імпульси напруги. Однак такий пристрій коштує недешево й не врятує, якщо блискавка влучить безпосередньо в будинок.

Ще один варіант — грозовий стрижень (громовідвід). Металева штанга "приваблює" розряд і безпечно відводить його в землю, захищаючи дроти й розетки. Монтаж також дорогий, та у поєднанні з обмежувачем перенапруги він значно знижує ризики.

Якщо ж гроза все-таки пошкодила мережу, техніка може запахнути паленим, розетки — потемніти, а самі пристрої — перестати вмикатися або працювати некоректно. У такому разі варто викликати електрика для перевірки проводки, а гаджети віддати у сервіс або, за необхідності, утилізувати відповідно до правил. Перевірте гарантію й інструкції: інколи виробник пропонує ремонт чи заміну.

Ймовірність прямого удару блискавки невелика, та у питанні безпеки краще перестрахуватися: навіть із захисними системами під час грози варто висмикнути вилки з розеток.

Нагадаємо, мережеві фільтри рятують нашу техніку від стрибків напруги й перетворюють одну розетку на кілька корисних гнізд. Та коли "розеток" усе одно бракує, спокуса під'єднати один фільтр до іншого може обернутися перегрівом, пожежею та втратою гарантії.

Також ми писали, що лише одна зарядка, яка постійно лишається в розетці, споживає мізерно мало електроенергії, та коли таких пристроїв у домі кілька, витрати стають помітними. Окрім "вампірської" енергії, існують і додаткові ризики для самих адаптерів і безпеки помешкання.

блискавка Електрика гроза побутова техніка напруга розетка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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