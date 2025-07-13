Нужно ли выключать технику во время грозы — основные советы

Электрическая розетка. Фото: Unsplash

Молния может ударить по электросети, вызвав резкий скачок напряжения и мгновенно вывести из строя технику. Самый простой способ уберечься — выключить устройства из розеток, как только приближается гроза.

Об этом пишет SlashGear.

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Отключение электроники — только первый шаг. Дополнительную безопасность дает установка общедомового ограничителя перенапряжения, который монтируется в электрощите и берет на себя импульсы напряжения. Однако такое устройство стоит недешево и не спасёт, если молния попадет непосредственно в дом.

Еще один вариант — грозовой стержень (громоотвод). Металлическая штанга "привлекает" разряд и безопасно отводит его в землю, защищая провода и розетки. Монтаж также дорог, но в сочетании с ограничителем перенапряжения он значительно снижает риски.

Если же гроза всё-таки повредила сеть, техника может запахнуть палёным, розетки — потемнеть, а сами устройства — перестать включаться или работать некорректно. В таком случае стоит вызвать электрика для проверки проводки, а гаджеты отдать в сервис или, при необходимости, утилизировать в соответствии с правилами. Проверьте гарантию и инструкции: иногда производитель предлагает ремонт или замену.

Вероятность прямого удара молнии невелика, но в вопросе безопасности лучше перестраховаться: даже с защитными системами во время грозы стоит выдернуть вилки из розеток.

Напомним, сетевые фильтры спасают нашу технику от скачков напряжения и превращают одну розетку в несколько полезных гнезд. Но когда "розеток" все равно не хватает, соблазн подключить один фильтр к другому может обернуться перегревом, пожаром и потерей гарантии.

Также мы писали, что только одна зарядка, которая постоянно остается в розетке, потребляет ничтожно мало электроэнергии, но когда таких устройств в доме несколько, расходы становятся заметными. Кроме "вампирской" энергии, существуют и дополнительные риски для самих адаптеров и безопасности помещения.