Чому не можна підключати мережевий фільтр до іншого — наслідки

Мережевий фільтр та подовжувач на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Мережеві фільтри рятують нашу техніку від стрибків напруги й перетворюють одну розетку на кілька корисних гнізд. Та коли "розеток" усе одно бракує, спокуса під'єднати один фільтр до іншого може обернутися перегрівом, пожежею та втратою гарантії.

Про це пише SlashGear.

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Що станеться, якщо з'єднати два захисні фільтри послідовно

Кожен мережевий або грозозахисний фільтр розрахований на певне максимальне навантаження. Коли один фільтр вставляють в інший, головний пристрій, під'єднаний безпосередньо до стіни, змушений "тягнути" весь ланцюг, що перевищує його допустиму потужність. У результаті можливі перегрів, спрацювання автоматів захисту чи навіть займання.

Більшість фільтрів мають сертифікацію UL лише для автономного використання: вони не створені для роботи "ланцюжком". Інструкції (якщо вони взагалі є) зазвичай прямо вимагають вмикати фільтр тільки в настінну розетку. Порушення цього правила скасовує гарантію як на сам фільтр, так і на під'єднану до нього техніку.

Послідовне з'єднання настільки небезпечне, що вважається порушенням норм безпеки OSHA у США та суперечить Національному електротехнічному кодексу (NEC). Хоча вдома ви не зобов'язані дотримуватися цих стандартів, ризики залишаються такими ж.

Чи подвійний фільтр забезпечує кращий захист

У багатьох випадках "чим більше, тим краще", але з мережевими фільтрами це не працює. Стрибок напруги — наприклад, від блискавки під час грози — поглинається внутрішньою схемотехнікою фільтра. Додаткове навантаження від другого фільтра може завадити цій схемі спрацювати або зробити її зовсім неефективною. Замість посиленого захисту ви отримуєте його ослаблення і вищу ймовірність пошкодження дорогої електроніки.

Нагадаємо, що часто ми помилково вважаємо, що вимкнений пристрій не споживає електроенергії. Та насправді чимало побутової техніки продовжує "тягнути" струм у режимі очікування або просто залишаючись у розетці.

Також ми писали, що навіть одна зарядка, яка постійно під'єднана до мережі, споживає трохи електроенергії. Але якщо в домі таких пристроїв кілька, витрати стають відчутними — разом із додатковими ризиками для адаптерів і пожежної безпеки.