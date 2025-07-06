Почему нельзя подключать сетевой фильтр к другому — последствия

Сетевой фильтр и удлинитель на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Сетевые фильтры спасают нашу технику от скачков напряжения и превращают одну розетку в несколько полезных гнезд. Но когда "розеток" все равно не хватает, соблазн подключить один фильтр к другому может обернуться перегревом, пожаром и потерей гарантии.

Об этом пишет SlashGear.

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Что произойдет, если соединить два защитных фильтра последовательно

Каждый сетевой или грозозащитный фильтр рассчитан на определенную максимальную нагрузку. Когда один фильтр вставляют в другой, главное устройство, подключенное непосредственно к стене, вынуждено "тянуть" всю цепь, превышающую его допустимую мощность. В результате возможны перегрев, срабатывание автоматов защиты или даже воспламенение.

Большинство фильтров имеют сертификацию UL только для автономного использования: они не созданы для работы "цепочкой". Инструкции (если они вообще есть) обычно прямо требуют включать фильтр только в настенную розетку. Нарушение этого правила отменяет гарантию как на сам фильтр, так и на подключённую к нему технику.

Последовательное соединение настолько опасно, что считается нарушением норм безопасности OSHA в США и противоречит Национальному электротехническому кодексу (NEC). Хотя дома вы не обязаны придерживаться этих стандартов, риски остаются такими же.

Обеспечивает ли двойной фильтр лучшую защиту

Во многих случаях "чем больше, тем лучше", но с сетевыми фильтрами это не работает. Скачок напряжения — например, от молнии во время грозы — поглощается внутренней схемотехникой фильтра. Дополнительная нагрузка от второго фильтра может помешать этой схеме сработать или сделать ее вовсе неэффективной. Вместо усиленной защиты вы получаете ее ослабление и более высокую вероятность повреждения дорогостоящей электроники.

Напомним, что часто мы ошибочно считаем, что выключенное устройство не потребляет электроэнергии. Но на самом деле немало бытовой техники продолжает "тянуть" ток в режиме ожидания или просто оставаясь в розетке.

Также мы писали, что даже одна зарядка, которая постоянно подключена к сети, потребляет немного электроэнергии. Но если в доме таких устройств несколько, расходы становятся ощутимыми — вместе с дополнительными рисками для адаптеров и пожарной безопасности.