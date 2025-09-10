Этот бытовой прибор расходует энергии больше, чем 65 холодильников — есть у многих

Электрическая розетка. Фото: Pexels

Электрические духовки есть почти в каждой кухне, но мало кто осознает, что во время работы они могут потреблять столько же энергии, как 65 включенных одновременно холодильников. Такой "аппетит" легко незаметно раздувает счета за свет.

Почему духовка такая энергоемкая и как сократить расходы

Во время приготовления пищи электродуховка способна превзойти другие приборы по потреблению. Типичная мощность составляет 2 000-5 000 Вт, что может давать около 40-90 кВт-ч в месяц. Для сравнения, холодильник обычно работает на 300-800 Вт и держит постоянную прохладу, тогда как духовке нужно быстро создать и поддерживать очень высокую температуру — из-за этого мгновенное энергопотребление прыгает до уровня "десятков холодильников" в тот же момент.

Данные исследования 100 домохозяйств показали, что за год электрическая духовка может "набегать" до 224 кВт-ч, но итог сильно зависит от модели, объёма камеры и привычек готовки — чем дольше и горячее, тем больше киловатт-часов.

Дорого может обходиться и "выключенная" техника. Часть духовок в режиме ожидания продолжает тянуть ток (например, для часов или индикации на панели). Полевые измерения показали, что средняя нагрузка в простое может составлять около 67 Вт на домохозяйство и давать 5-26% годового потребления — следовательно, лишние ватты с экранчиков и модулей управления стоит убирать.

Как уменьшить энергопотребление духовки

Один из возможных способов — готовить блюда "партиями". Используйте один прогрев на несколько блюд сразу, чтобы не разогревать камеру каждый раз заново. Также можно выключать духовку за несколько минут до готовности — остаточного тепла хватит, чтобы "довести" блюдо.

Важно не открывать дверцу без надобности, ведь каждое открывание сбрасывает температуру и заставляет ТЭН работать интенсивнее. Если модель вашего духового шкафа потребляет электроэнергию в режиме ожидания, отсоединяйте его от сети после использования.

Напомним, сетевые фильтры не только защищают технику от перепадов напряжения, но и позволяют подключать несколько устройств одновременно. Однако попытка соединить один фильтр с другим может привести к перегреву, пожару и даже потере гарантии на оборудование.

Также мы писали, что удар молнии по электросети способен вызвать резкий скачок напряжения и мгновенно повредить электронику. Самая надежная защита в такой ситуации — заблаговременно отключить технику от розеток во время грозы.