Главная Технологии Невидимые траты — привычка, которая удорожает электричество

Невидимые траты — привычка, которая удорожает электричество

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 11:41
"Фантомные" потребители — что нужно отключать от розетки, даже если оно не работает
Сетевой фильтр. Фото: Unsplash

Рост счетов за свет часто вызывает не климат-техника, а мелкие привычки — например, оставлять гаджеты в розетке "на всякий случай". Эксперты предупреждают, что "фантомное" потребление и перегрев зарядок бьют по кошельку и создают риски для безопасности.

Об этом пишет Union Rayo.

Читайте также:

Почему привычка оставлять технику в розетке вредит

Мы чувствуем себя дома в безопасности и редко задумываемся об энергоэффективности. Однако техника может работать против нас: смартфоны, планшеты, телевизоры, вентиляторы и другие устройства, подключенные к сети круглосуточно, потребляют электричество даже тогда, когда вы ими не пользуетесь.

Это так называемое "фантомное" потребление — энергия, которую устройства берут из сети в режиме ожидания, и до 11% годового домашнего потребления может приходиться именно на этот невидимый режим. Привычка держать технику в розетке кажется мелочью, но в итоге месячный счет существенно возрастает. Отключение устройств от сети поможет сэкономить до 5% ежемесячных расходов на электроэнергию.

Отдельная тема — зарядки. Когда они постоянно в розетке, через них непрерывно идет ток, и корпус постепенно нагревается. Риски выше с некачественными адаптерами. Если вы чувствуете заметное тепло — немедленно выключите зарядку: перегрев повреждает устройство и, особенно рядом с легковоспламеняющимися материалами, может вызвать искры или даже воспламенение.

В идеале — отсоединять из розетки все, чем не пользуетесь. Чтобы не обходить квартиру каждую ночь, воспользуйтесь простыми решениями:

  • удлинитель с выключателем — одним кликом отключаете группу устройств;
  • умные розетки — автоматически обесточивают технику по расписанию.

Современные инструменты делают энергосберегающие привычки удобными. Пользуйтесь ими — и уменьшите "фантомные" расходы, одновременно повысив безопасность дома.

Напомним, современные телевизоры стали доступнее по цене, однако остаются значительной инвестицией для большинства семей. Самый простой способ уберечь их от перепадов напряжения — подключать через сетевой фильтр, а не обычный удлинитель.

Также мы писали, что сетевые фильтры помогают защитить технику от скачков электричества и при этом расширяют количество розеток. Но подключение одного фильтра к другому может привести к перегреву, возгоранию и даже лишить гарантии на устройства.

электроэнергия свет бытовая техника приборы удлинитель розетка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
