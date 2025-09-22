Який побутову техніку завжди потрібно вимикати — експерти назвали прилад

Від'єднання електричної вилки з розетки. Фото: Unsplash

Багато хто перед виходом перевіряє плиту та духовку, але справжня небезпека може ховатися в більш буденному приладі — кавоварці. Саме її варто від'єднувати від мережі, щоб зменшити ризик займання та небезпечного перегріву.

Чому кавоварка — це непомітне джерело ризику

Наші кухні заповнені технікою — від холодильників до мікрохвильових печей — і ми часто залишаємо їх у розетці без жодних роздумів. Однак окремі пристрої, навіть у вимкненому стані, можуть становити приховану загрозу, якщо продовжують отримувати живлення.

Кавоварка стала незамінною для багатьох домогосподарств, але залишати її в розетці небезпечно. Навіть моделі з автовідключенням не гарантують абсолютної безпеки: через дефекти проводки, виробничі похибки чи внутрішні збої машина здатна перегрітися. Додатково накип, олії та осад усередині можуть погіршувати вентиляцію й утримувати тепло, що підвищує імовірність перегріву та займання. Експерти наголошують, що електронні компоненти з часом зношуються і можуть дати збій без попередження — особливо коли прилад залишається без нагляду.

Небезпека виникає не лише під час активного використання. Навіть у режимі очікування несправний термостат здатен підвищити температуру до критичних значень, спричинивши внутрішні пошкодження або займання. Наслідки можуть бути серйозними — від зіпсованої техніки до пожежі в оселі.

Від'єднання кавоварки — сильний превентивний крок, але регулярне обслуговування теж має значення. Чистьте кавоварку, щоб прибрати осад і поліпшити вентиляцію, а також періодично оглядайте шнури та вилки на предмет зношення чи пошкоджень. Під час оновлення техніки обирайте моделі з надійними системами безпеки: автоматичним вимкненням і захистом від стрибків напруги. Такі звички варто застосовувати до всієї побутової техніки. Холодильники зазвичай залишають у мережі, але якщо вас не буде тривалий час, краще їх спорожнити та вимкнути — це зменшить ризики та заощадить електроенергію.

Нагадаємо, високі рахунки за електроенергію часто пов'язані не стільки з використанням кліматичної техніки, скільки з буденними звичками. Залишаючи смартфони, ноутбуки чи інші пристрої постійно під'єднаними до розетки "про запас", ми стикаємося з ефектом "фантомного" споживання.

Також ми писали, що поширене уявлення про те, що вимкнений прилад повністю припиняє споживати електроенергію, є хибним. У реальності чимало побутових девайсів продовжують витрачати струм у режимі очікування або навіть просто залишаючись підключеними до мережі, попри те, що ви їх не використовуєте.