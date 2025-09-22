Видео
Главная Технологии Невидимая угроза на кухне — что всегда нужно отключать из розетки

Невидимая угроза на кухне — что всегда нужно отключать из розетки

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 11:41
Какую бытовую технику всегда нужно отключать из розетки — эксперты назвали прибор
Отсоединение электрической вилки из розетки. Фото: Unsplash

Многие перед выходом проверяют плиту и духовку, но настоящая опасность может скрываться в более обыденном приборе — кофеварке. Именно ее стоит отсоединять от сети, чтобы уменьшить риск воспламенения и опасного перегрева.

Об этом пишет Leravi.

Почему кофеварка — это незаметный источник риска

Наши кухни заполнены техникой — от холодильников до микроволновых печей — и мы часто оставляем их в розетке без всяких раздумий. Однако отдельные устройства, даже в выключенном состоянии, могут представлять скрытую угрозу, если продолжают получать питание.

Кофеварка стала незаменимой для многих домохозяйств, но оставлять ее в розетке опасно. Даже модели с автоотключением не гарантируют абсолютной безопасности: из-за дефектов проводки, производственных погрешностей или внутренних сбоев машина способна перегреться. Дополнительно накипь, масла и осадок внутри могут ухудшать вентиляцию и удерживать тепло, что повышает вероятность перегрева и возгорания. Эксперты отмечают, что электронные компоненты со временем изнашиваются и могут дать сбой без предупреждения — особенно когда прибор остается без присмотра.

Опасность возникает не только во время активного использования. Даже в режиме ожидания неисправный термостат способен повысить температуру до критических значений, вызвав внутренние повреждения или воспламенение. Последствия могут быть серьезными — от испорченной техники до пожара в доме.

Отключение кофеварки — сильный превентивный шаг, но регулярное обслуживание тоже имеет значение. Чистите кофеварку, чтобы убрать осадок и улучшить вентиляцию, а также периодически осматривайте шнуры и вилки на предмет износа или повреждений. При обновлении техники выбирайте модели с надежными системами безопасности: автоматическим отключением и защитой от скачков напряжения. Такие привычки следует применять ко всей бытовой технике. Холодильники обычно оставляют в сети, но если вас не будет длительное время, лучше их опорожнить и выключить — это уменьшит риски и сэкономит электроэнергию.

Напомним, высокие счета за электроэнергию часто связаны не столько с использованием климатической техники, сколько с обыденными привычками. Оставляя смартфоны, ноутбуки или другие устройства постоянно подключенными к розетке "про запас", мы сталкиваемся с эффектом "фантомного" потребления.

Также мы писали, что распространенное представление о том, что выключенный прибор полностью прекращает потреблять электроэнергию, является ошибочным. В реальности многие бытовые девайсы продолжают расходовать ток в режиме ожидания или даже просто оставаясь подключенными к сети, несмотря на то, что вы их не используете.

