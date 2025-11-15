Стара проводка перегрівається — як захистити техніку від стрибків напруги

Мережевий фільтр-подовжувач. Фото: кадр з відео/YouTube

У старих будинках радянської забудови досі працює алюмінієва проводка, яка не розрахована на навантаження сучасної техніки. Через це мережа перегрівається, зростає ризик пожеж і виходу з ладу дорогої електроніки.

Про те, як захистити техніку від стрибків напруги, розповів радіоінженер і електрик Олег Кузьма у блозі УНІАН.

Як захистити стару проводку та захистити техніку

Перше, на що варто звернути увагу, — це вік будинку. Далі можна самостійно перевірити проводку: обережно зняти кришку розетки й подивитися на дріт, що заходить усередину. Якщо він білого кольору — це алюміній, коричневий зазвичай означає сучасну мідну проводку.

За словами фахівця, мідний провід перерізом 2,5 мм² витримує близько 5,5 кВт. Стара алюмінієва проводка має значно менший запас міцності, зазвичай розрахована на струм до 20 ампер, тобто приблизно 4-4,5 кВт. Найчастіше проблеми проявляються взимку, коли через відключення світла чи опалення люди масово вмикають потужні обігрівачі та інші прилади.

Кузьма наводить простий приклад: якщо пристрій споживає 1 кВт, це приблизно 5 ампер струму. Кілька потужних приладів, увімкнених одночасно, значно збільшують навантаження й можуть спричинити перегрів мережі.

При цьому сама проводка в стіні зазвичай не загоряється першою. Найслабше місце — розетки та з'єднання. З часом гвинти, що притискають дріт, послаблюються, контакт погіршується, починається нагрівання, а при великому навантаженні — іскріння. Метал окислюється, і розетка може почати чорніти або навіть плавитися.

В ідеалі електропроводку варто повністю оновлювати приблизно раз на 20 років під час капітального ремонту. Електрик наголошує: намагатися заощадити й частково замінити проводку, просто з'єднавши нову мідну зі старою алюмінієвою, — погане рішення.

"Щоб під'єднати мідь до алюмінію, найкраще робити це через спеціальні контактори (затискачі)", — пояснює Кузьма.

Якщо ж просто скрутити дроти з різних металів, виникає хімічна реакція окислення, контакт погіршується, з'єднання починає грітися. До того ж у старих розподільчих коробках часто фізично немає місця для встановлення таких контактних елементів.

Як уберегти техніку без заміни проводки

Якщо замінити всю проводку неможливо, головне правило — не перевищувати можливості мережі. Енергопостачальна компанія зазвичай виділяє на квартиру близько 5 кВт потужності. Якщо сумарне споживання техніки виходить за цей ліміт, спрацьовує автоматичний вимикач на вході.

Експерт радить вмикати потужні прилади — бойлер, праску, фен, обігрівач — не всі разом, а по черзі, особливо після відновлення електропостачання. У цей момент багато пристроїв створюють високий пусковий струм, що додатково навантажує мережу.

Для захисту дорогої техніки від стрибків напруги, які виникають через перевантаження, можна використовувати спеціальні пристрої. Один із найпростіших варіантів — реле напруги, яке вставляється в розетку й вимикає прилад, якщо напруга стає надто високою (наприклад, 260 В) або занизькою. Коли параметри повертаються до норми, реле із затримкою знову подає живлення.

Складнішим рішенням є стабілізатор напруги. Він не просто відключає техніку, а вирівнює напругу до стабільних 220 В. Такий пристрій особливо доречний для газових котлів або насосів, які чутливі до перепадів у мережі.

Ще один варіант — джерела безперебійного живлення (UPS). По суті, це "повербанк" для техніки: якщо світло раптово зникає, UPS на певний час живить підключені прилади від вбудованого акумулятора. Що стосується зарядних станцій, то, за словами електрика, вони вже мають власний захист від стрибків напруги, тому додатково підключати їх через реле немає потреби.

