Как подключить роутер к повербанку во время блэкаута — простое решение

Роутер, подключенный к повербанку. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда в доме пропадает электроэнергия, вместе со светом часто пропадает и мобильная связь. В такой ситуации повербанк может стать не только подстраховкой для смартфона, но и источником питания для роутера, чтобы сохранить доступ к интернету.

Об этом пишет ТСН.

Как заставить роутер работать во время блэкаута

Прежде чем подключать роутер к внешнему аккумулятору, стоит позвонить на горячую линию своего интернет-провайдера и уточнить, подключены ли их сетевые кабели и оборудование к бесперебойному питанию. Это важно, ведь даже если ваш роутер будет работать от повербанка, интернета не будет, если инфраструктура провайдера обесточена.

На корпусе Wi-Fi-роутера или маршрутизатора Wi-Fi/ADSL обычно указана его номинальная мощность — эти данные помогут оценить, сколько времени он способен работать от внешнего аккумулятора. В среднем роутера, подключенного к повербанку, хватает примерно на 6-15 часов работы, после чего батарею нужно зарядить или заменить.

Если электричества нет, повербанк может стать надежным источником питания не только для смартфона, но и для домашнего интернета. Чтобы увеличить автономность, целесообразно использовать энергосберегающий роутер, выключать частоту Wi-Fi 5 ГГц или лишние функции, а по возможности — питать оптоволоконный терминал (ONU) от отдельного повербанка. В таком случае оптоволоконный интернет может работать даже без централизованного электропитания.

В случае оптоволоконного подключения для работы сети нужно обеспечить питание и роутера, и оптического терминала (модема). Если терминал рассчитан на 12 В, его можно подключить ко второму выходу преобразователя или использовать еще один повербанк. Часть современных роутеров поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet) — они получают питание через один и тот же сетевой кабель от одного источника, что упрощает схему подключения и делает систему более удобной во время блэкаутов.

