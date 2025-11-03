Wi-Fi постоянно исчезает — предметы в квартире, которые глушат сигнал

На столе Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Ежедневные "подвисания" интернета знакомы каждому: скорость падает, видео долго загружается, сигнал внезапно исчезает. Часто дело не в провайдере, а в окружении роутера — обычные предметы в доме способны ослаблять волны и создавать "мертвые зоны".

Об этом пишет iTechua.

Реклама

Читайте также:

Что именно мешает Wi-Fi

Проблемы чаще всего возникают из-за отражения, поглощения или экранирования радиоволн. Зеркала формируют "мертвые зоны", а большие зеркальные поверхности — в частности шкафы-купе — сильнее искажают сигнал. Микроволновые печи работают на 2,4 ГГц и могут мешать сети в этом диапазоне, так что при наличии двухчастотного роутера стоит переключиться на 5 ГГц.

Металл поглощает волны: холодильники, стиральные машины и металлические шкафы превращают пространство вокруг в подобие клетки Фарадея, если поместить роутер между ними. Жидкости также ослабляют сигнал: аквариум, большая ваза или даже бутылка воды способны уменьшить уровень Wi-Fi на 20-30%.

Закрытые шкафы — особенно из лакированного дерева или МДФ — блокируют покрытие в 1,5-2 раза, поэтому прятать роутер глубоко внутрь не стоит. Кафель и плитка в ванной или на кухне, в сочетании с влажностью и металлической арматурой, заметно ухудшают связь.

Свою лепту вносят и экраны: телевизоры и большие LED-панели создают электромагнитное поле, которое "глушит" Wi-Fi, особенно когда роутер стоит за ними. Беспроводные гаджеты — радионяни или старые гарнитуры — могут работать на тех же частотах, вызывая лаги и обрывы. Наконец, толстые бетонные или кирпичные стены с арматурой способны в разы уменьшать силу сигнала, делая интернет почти недоступным в отдаленных комнатах.

Напомним, что когда к вашему Wi-Fi-роутеру подключаются сторонние устройства, это не только снижает скорость интернета, но и повышает риски для безопасности сети. В случае, если с вашего IP-адреса будут совершены противоправные действия, ответственность может лечь на владельца подключения.

Также мы писали, что во многих домах появляются "мертвые зоны" Wi-Fi, где сигнал исчезает или существенно ослабевает. Эксперты объясняют, что причина чаще всего кроется в неправильном размещении роутера, препятствиях в стенах или слишком большом расстоянии от источника сигнала.