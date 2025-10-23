Видео
Безопасный Wi-Fi — настройки, которые стоит изменить каждому

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 14:24
обновлено: 12:34
Как защитить Wi-Fi от посторонних — настройки роутера, которые стоит сделать уже сейчас
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда к вашему роутеру подключаются посторонние, падает скорость и возрастают риски безопасности. Более того, в случае противоправных действий с вашего IP-адреса ответственность может лечь на владельца договора.

О том, что поможет усилить защиту без дополнительных затрат и сложных настроек, пишет GSMinfo.

Надежный пароль к Wi-Fi

Самая частая ошибка — простые, предсказуемые коды: даты, номера телефонов, клички животных. Используйте не менее 12 символов с большими и маленькими буквами, цифрами и специальными знаками. Такой пароль трудно подобрать, а многие модели еще и блокируют перебор.

Отдельно смените логин и пароль "админки"

Заводские пары вроде admin/admin или 1234/1234 известны всем. Если злоумышленник получит доступ к веб-интерфейсу роутера, он сможет изменить конфигурацию или заблокировать вам вход. Задайте уникальные административные учетные данные, отличные от Wi-Fi-пароля. Адрес входа обычно указан на наклейке сзади.

Современные протоколы шифрования

Оптимально — WPA3 (с 2018 года он закрывает ключевые слабые места предшественников). Если устройство не поддерживает WPA3, включите WPA2 с AES. Избегайте устаревших WEP и WPA с TKIP, а также смешанных режимов "WPA/WPA2": они уязвимы и могут снижать скорость. Если ваш роутер не поддерживает WPA2/3, лучше обновить устройство.

Отключите уязвимые службы удобства

WPS (подключение "кнопкой") имеет слабый PIN, который подбирают за несколько часов. UPnP автоматически открывает порты и тоже может быть использован против вас. После первичной настройки отключите эти опции в веб-интерфейсе (если они есть в вашей модели). Обратите внимание: доступ к UPnP возможен только после подключения к вашей сети.

Гостевая сеть для посетителей

Если роутер это поддерживает, создайте отдельную гостевую точку доступа. Она дает интернет гостям, но не пускает к локальным устройствам (ПК, NAS, ТВ, "умный" дом). Это и о приватности, и о защите в случае, если на гостевом гаджете есть вредоносное ПО.

Сокрытие SSID — дополнительный барьер

Выключив трансляцию имени сети, вы уменьшите количество случайных подключений и пассивных наблюдений. Впрочем, специализированные средства все равно обнаруживают скрытые сети. Для своих устройств придется вводить SSID и пароль вручную.

MAC-фильтрация — лишь в качестве помощи

"Белые списки" по MAC-адресам позволяют пускать в сеть только определенные устройства. Но это неудобно (каждый новый гаджет надо добавлять вручную), а опытные злоумышленники могут подменить MAC. Держите функцию как второстепенный уровень защиты.

Обновление прошивки

Производители регулярно закрывают уязвимости и улучшают безопасность. На современных моделях обновления часто автоматические, на старых — устанавливаются вручную через админ-панель. Проверьте версию прошивки и поддерживайте ее актуальной.

Следуя описанным шагам, вы существенно укрепите безопасность домашнего Wi-Fi. Помните: набор функций зависит от конкретной модели роутера. Чтобы найти точные инструкции, воспользуйтесь поиском по названию устройства — универсальной "одной" схемы для всех не существует.

Напомним, что подержанные Wi-Fi-роутеры часто привлекают доступной ценой, особенно на маркетплейсах и в сервисах объявлений. Однако перед покупкой или подключением такого устройства стоит проверить, получает ли оно обновления безопасности и поддерживается ли производителем.

Также мы писали, что хотя Wi-Fi-роутер давно стал привычным элементом каждого дома, он может представлять риск не только для кибербезопасности, но и для физической среды. Неправильное расположение устройства или перегрев способны привести к сбоям в работе, а чрезмерная электромагнитная нагрузка — к проблемам со стабильностью сигнала.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
