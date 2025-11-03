Wi-Fi постійно зникає — предмети у квартирі, які глушать сигнал

На столі Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Щоденні "підвисання" інтернету знайомі кожному: швидкість падає, відео довго завантажується, сигнал раптово зникає. Часто річ не у провайдері, а в оточенні роутера — звичайні предмети в оселі здатні послаблювати хвилі та створювати "мертві зони".

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Що саме заважає Wi-Fi

Проблеми найчастіше виникають через відбиття, поглинання або екранування радіохвиль. Дзеркала формують "мертві зони", а великі дзеркальні поверхні — зокрема шафи-купе — сильніше спотворюють сигнал. Мікрохвильові печі працюють на 2,4 ГГц і можуть заважати мережі в цьому діапазоні, тож за наявності двочастотного роутера варто перемкнутися на 5 ГГц.

Метал поглинає хвилі: холодильники, пральні машини та металеві шафи перетворюють простір навколо на подобу клітки Фарадея, якщо помістити роутер між ними. Рідини також послаблюють сигнал: акваріум, велика ваза чи навіть пляшка води здатні зменшити рівень Wi-Fi на 20-30%.

Закриті шафи — особливо з лакованого дерева чи МДФ — блокують покриття у 1,5-2 рази, тому ховати роутер глибоко всередину не варто. Кахель і плитка у ванній або на кухні, у поєднанні з вологістю та металевою арматурою, помітно погіршують зв'язок.

Свою лепту вносять і екрани: телевізори та великі LED-панелі створюють електромагнітне поле, яке "глушить" Wi-Fi, особливо коли роутер стоїть за ними. Бездротові гаджети — радіоняні чи старі гарнітури — можуть працювати на тих самих частотах, спричиняючи лаги та обриви. Нарешті, товсті бетонні або цегляні стіни з арматурою здатні в рази зменшувати силу сигналу, роблячи інтернет майже недоступним у віддалених кімнатах.

Нагадаємо, що коли до вашого Wi-Fi-роутера підключаються сторонні пристрої, це не лише знижує швидкість інтернету, а й підвищує ризики для безпеки мережі. У разі, якщо з вашої IP-адреси буде здійснено протиправні дії, відповідальність може лягти на власника підключення.

Також ми писали, що у багатьох оселях з'являються "мертві зони" Wi-Fi, де сигнал зникає або суттєво слабшає. Експерти пояснюють, що причина найчастіше криється в неправильному розміщенні роутера, перешкодах у стінах чи занадто великій відстані від джерела сигналу.