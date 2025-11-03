Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Не провайдер винен — які предмети у квартирі глушать Wi-Fi

Не провайдер винен — які предмети у квартирі глушать Wi-Fi

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:37
Wi-Fi постійно зникає — предмети у квартирі, які глушать сигнал
На столі Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Щоденні "підвисання" інтернету знайомі кожному: швидкість падає, відео довго завантажується, сигнал раптово зникає. Часто річ не у провайдері, а в оточенні роутера — звичайні предмети в оселі здатні послаблювати хвилі та створювати "мертві зони".

Про це пише iTechua.

Реклама
Читайте також:

Що саме заважає Wi-Fi

Проблеми найчастіше виникають через відбиття, поглинання або екранування радіохвиль. Дзеркала формують "мертві зони", а великі дзеркальні поверхні — зокрема шафи-купе — сильніше спотворюють сигнал. Мікрохвильові печі працюють на 2,4 ГГц і можуть заважати мережі в цьому діапазоні, тож за наявності двочастотного роутера варто перемкнутися на 5 ГГц.

Метал поглинає хвилі: холодильники, пральні машини та металеві шафи перетворюють простір навколо на подобу клітки Фарадея, якщо помістити роутер між ними. Рідини також послаблюють сигнал: акваріум, велика ваза чи навіть пляшка води здатні зменшити рівень Wi-Fi на 20-30%.

Закриті шафи — особливо з лакованого дерева чи МДФ — блокують покриття у 1,5-2 рази, тому ховати роутер глибоко всередину не варто. Кахель і плитка у ванній або на кухні, у поєднанні з вологістю та металевою арматурою, помітно погіршують зв'язок.

Свою лепту вносять і екрани: телевізори та великі LED-панелі створюють електромагнітне поле, яке "глушить" Wi-Fi, особливо коли роутер стоїть за ними. Бездротові гаджети — радіоняні чи старі гарнітури — можуть працювати на тих самих частотах, спричиняючи лаги та обриви. Нарешті, товсті бетонні або цегляні стіни з арматурою здатні в рази зменшувати силу сигналу, роблячи інтернет майже недоступним у віддалених кімнатах.

Нагадаємо, що коли до вашого Wi-Fi-роутера підключаються сторонні пристрої, це не лише знижує швидкість інтернету, а й підвищує ризики для безпеки мережі. У разі, якщо з вашої IP-адреси буде здійснено протиправні дії, відповідальність може лягти на власника підключення.

Також ми писали, що у багатьох оселях з'являються "мертві зони" Wi-Fi, де сигнал зникає або суттєво слабшає. Експерти пояснюють, що причина найчастіше криється в неправильному розміщенні роутера, перешкодах у стінах чи занадто великій відстані від джерела сигналу.

інтернет гаджети поради WiFi сигнали роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації