Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому варто перезавантажувати Wi-Fi-роутер хоча б раз на тиждень

Чому варто перезавантажувати Wi-Fi-роутер хоча б раз на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 14:24
Оновлено: 12:57
Перезавантаження Wi-Fi роутера — навіщо робити раз на тиждень і як правильно
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні домашні мережі працюють безупинно, і інтернет інколи починає "зависати": відео зупиняється, сторінки вантажаться повільніше, Wi-Fi стає нестабільним. Часто причина не в провайдері, а в самому роутері — як і будь-якому "маленькому комп'ютеру", йому час від часу потрібен короткий перезапуск.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як правильно це зробити.

Реклама
Читайте також:

Як допомагає регулярне перезавантаження

Роутер має процесор, оперативну пам'ять та власну ОС, обробляє десятки запитів щосекунди, розподіляє трафік, тримає з'єднання й стежить за безпекою. З часом у пам'яті накопичуються тимчасові файли, кеші та "завислі" сесії — без очищення пристрій поступово сповільнюється й втрачає стабільність. Перезавантаження раз на тиждень скидає ці накопичені помилки та повертає роутер у "робочу форму" — ефект схожий на відпочинок для людини.

Надійний базовий спосіб — повністю зняти живлення: вийняти вилку з розетки, почекати приблизно хвилину й увімкнути назад. За цей час очищається оперативна пам'ять і скидаються "завислі" процеси.

Однак існують й зручні альтернативи, якщо доступ до роутера ускладнено:

  • через вебінтерфейс за адресами 192.168.0.1 або 192.168.1.1 — знайдіть пункт "Перезавантаження"/Reboot і підтвердьте дію;
  • у застосунку виробника (наприклад, TP-Link Tether, ASUS Router, Keenetic тощо);
  • таймер у налаштуваннях — можна запланувати автоперезавантаження, скажімо, щонеділі вночі. Для "розумного дому", де важлива безперервність, це найзручніший варіант.

Якщо після перезапуску симптоми швидко повертаються, можливо, роутер не тягне сучасне навантаження: моделі п'яти-семирічної давності не завжди справляються з десятками підключень і потоковим відео у високій якості. Перевірте також прошивку та налаштування безпеки — інколи некоректні параметри чи шкідливе ПЗ перевантажують пристрій. Найпростіша діагностика — під'єднати інтернет напряму до комп'ютера: якщо з'єднання стабільне, проблема майже напевно у роутері, і, ймовірно, час оновити обладнання.

Нагадаємо, що в багатьох оселях трапляються так звані "мертві зони" Wi-Fi, де сигнал або зникає зовсім, або швидкість падає до мінімуму. Причина зазвичай у поєднанні кількох факторів — великої відстані від роутера, товстих стін, перешкод від побутової техніки чи навіть неправильного розташування маршрутизатора.

Також ми писали, що Wi-Fi-роутер — звичний елемент кожного дому, проте його роль виходить далеко за межі простого "моста" до інтернету. Цей невеликий пристрій може впливати не лише на якість зв'язку, а й на безпеку та навіть здоров'я користувачів.

інтернет гаджети поради WiFi роутер перезавантаження
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації