Почему стоит перезагружать Wi-Fi-роутер хотя бы раз в неделю

Дата публикации 31 октября 2025 14:24
обновлено: 12:57
Перезагрузка Wi-Fi роутера — зачем делать раз в неделю и как правильно
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные домашние сети работают безостановочно, и интернет иногда начинает "зависать": видео останавливается, страницы грузятся медленнее, Wi-Fi становится нестабильным. Часто причина не в провайдере, а в самом роутере — как и любому "маленькому компьютеру", ему время от времени нужен короткий перезапуск.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как правильно это сделать.

Читайте также:

Как помогает регулярная перезагрузка

Роутер имеет процессор, оперативную память и собственную ОС, обрабатывает десятки запросов каждую секунду, распределяет трафик, держит соединение и следит за безопасностью. Со временем в памяти накапливаются временные файлы, кэши и "зависшие" сессии — без очистки устройство постепенно замедляется и теряет стабильность. Перезагрузка раз в неделю сбрасывает эти накопленные ошибки и возвращает роутер в "рабочую форму" — эффект похож на отдых для человека.

Надежный базовый способ — полностью снять питание: вынуть вилку из розетки, подождать примерно минуту и включить обратно. За это время очищается оперативная память и сбрасываются "зависшие" процессы.

Однако существуют и удобные альтернативы, если доступ к роутеру затруднен:

  • через веб-интерфейс по адресам 192.168.0.1 или 192.168.1.1 — найдите пункт "Перезагрузка"/Reboot и подтвердите действие;
  • в приложении производителя (например, TP-Link Tether, ASUS Router, Keenetic и т.д.);
  • таймер в настройках — можно запланировать автоперезагрузку, скажем, каждое воскресенье ночью. Для "умного дома", где важна непрерывность, это самый удобный вариант.

Если после перезапуска симптомы быстро возвращаются, возможно, роутер не тянет современную нагрузку: модели пяти-семилетней давности не всегда справляются с десятками подключений и потоковым видео в высоком качестве. Проверьте также прошивку и настройки безопасности — иногда некорректные параметры или вредоносное ПО перегружают устройство. Самая простая диагностика — подключить интернет напрямую к компьютеру: если соединение стабильное, проблема почти наверняка в роутере, и, вероятно, пора обновить оборудование.

Напомним, что во многих домах случаются так называемые "мертвые зоны" Wi-Fi, где сигнал или исчезает совсем, или скорость падает до минимума. Причина обычно в сочетании нескольких факторов — большого расстояния от роутера, толстых стен, помех от бытовой техники или даже неправильного расположения маршрутизатора.

Также мы писали, что Wi-Fi-роутер — привычный элемент каждого дома, однако его роль выходит далеко за пределы простого "моста" к интернету. Это небольшое устройство может влиять не только на качество связи, но и на безопасность и даже здоровье пользователей.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
