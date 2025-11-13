Як під'єднати роутер до повербанка під час блекауту — просте рішення

Роутер, під'єднаний до повербанка. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли в будинку зникає електроенергія, разом зі світлом часто пропадає й мобільний зв'язок. У такій ситуації повербанк може стати не лише підстрахуванням для смартфона, а й джерелом живлення для роутера, щоб зберегти доступ до інтернету.

Як змусити роутер працювати під час блекауту

Перш ніж підключати роутер до зовнішнього акумулятора, варто зателефонувати на гарячу лінію свого інтернет-провайдера й уточнити, чи підключені їхні мережеві кабелі та обладнання до безперебійного живлення. Це важливо, адже навіть якщо ваш роутер працюватиме від повербанка, інтернету не буде, якщо інфраструктура провайдера знеструмлена.

На корпусі Wi-Fi-роутера або маршрутизатора Wi-Fi/ADSL зазвичай вказана його номінальна потужність — ці дані допоможуть оцінити, скільки часу він здатен працювати від зовнішнього акумулятора. У середньому роутера, підключеного до повербанка, вистачає приблизно на 6-15 годин роботи, після чого батарею потрібно зарядити або замінити.

Якщо електрики немає, повербанк може стати надійним джерелом живлення не лише для смартфона, а й для домашнього інтернету. Щоб збільшити автономність, доцільно використовувати енергоощадний роутер, вимикати частоту Wi-Fi 5 ГГц або зайві функції, а за можливості — живити оптоволоконний термінал (ONU) від окремого повербанка. У такому випадку оптоволоконний інтернет може працювати навіть без централізованого електроживлення.

У разі оптоволоконного підключення для роботи мережі потрібно забезпечити живлення і роутера, і оптичного термінала (модема). Якщо термінал розрахований на 12 В, його можна під'єднати до другого виходу перетворювача або використати ще один повербанк. Частина сучасних роутерів підтримує технологію PoE (Power over Ethernet) — вони отримують живлення через той самий мережевий кабель від одного джерела, що спрощує схему підключення та робить систему більш зручною під час блекаутів.

