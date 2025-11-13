Як під'єднати роутер до повербанка під час блекауту — просте рішення

Інтернет без світла — як запустити роутер від повербанка
Коли в будинку зникає електроенергія, разом зі світлом часто пропадає й мобільний зв'язок. У такій ситуації повербанк може стати не лише підстрахуванням для смартфона, а й джерелом живлення для роутера, щоб зберегти доступ до інтернету.
Про це пише ТСН.
Як змусити роутер працювати під час блекауту
Перш ніж підключати роутер до зовнішнього акумулятора, варто зателефонувати на гарячу лінію свого інтернет-провайдера й уточнити, чи підключені їхні мережеві кабелі та обладнання до безперебійного живлення. Це важливо, адже навіть якщо ваш роутер працюватиме від повербанка, інтернету не буде, якщо інфраструктура провайдера знеструмлена.
На корпусі Wi-Fi-роутера або маршрутизатора Wi-Fi/ADSL зазвичай вказана його номінальна потужність — ці дані допоможуть оцінити, скільки часу він здатен працювати від зовнішнього акумулятора. У середньому роутера, підключеного до повербанка, вистачає приблизно на 6-15 годин роботи, після чого батарею потрібно зарядити або замінити.
Якщо електрики немає, повербанк може стати надійним джерелом живлення не лише для смартфона, а й для домашнього інтернету. Щоб збільшити автономність, доцільно використовувати енергоощадний роутер, вимикати частоту Wi-Fi 5 ГГц або зайві функції, а за можливості — живити оптоволоконний термінал (ONU) від окремого повербанка. У такому випадку оптоволоконний інтернет може працювати навіть без централізованого електроживлення.
У разі оптоволоконного підключення для роботи мережі потрібно забезпечити живлення і роутера, і оптичного термінала (модема). Якщо термінал розрахований на 12 В, його можна під'єднати до другого виходу перетворювача або використати ще один повербанк. Частина сучасних роутерів підтримує технологію PoE (Power over Ethernet) — вони отримують живлення через той самий мережевий кабель від одного джерела, що спрощує схему підключення та робить систему більш зручною під час блекаутів.
Нагадаємо, переривання інтернету знайомі майже кожному: швидкість різко падає, відео довго буферизується, а сигнал може зникнути без попередження. У багатьох випадках проблема криється не у провайдері, а в тому, що оточує ваш роутер.
Також ми писали, що сучасні домашні мережі працюють цілодобово, і через це інколи починають "підвисати": відео зупиняється, сторінки відкриваються повільніше, а Wi-Fi стає нестабільним. Часто проблема не в інтернет-провайдері, а у самому роутері.
Читайте Новини.LIVE!