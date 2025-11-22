Корисні перекуси для стабільного рівня цукру в крові — поради лікарів

Чоловік вимірює цукор в крові. Фото: Pexels

Раціон відіграє ключову роль у контролі рівня цукру в крові. Вживання перекусів може допомогти стабілізувати та запобігти нестабільним коливанням, однак вони мають бути правильними та розподіленими протягом дня.

Про це повідомляє Parade.

Реклама

Читайте також:

Як контролювати рівень цукру в крові

Закуски не обов’язково мають бути складними — важливо лише, щоб у їхньому складі були потрібні поживні речовини. Більшість таких перекусів легко зробити всього з трьох інгредієнтів.

Коли вміст цукру в крові зростає, організм реагує, виділяючи інсулін — гормон, що сприяє потраплянню глюкози в клітини для забезпечення їх енергією. Діабет розвивається тоді, коли показники цукру в крові стають надмірно високими.

Якщо у людини діабет, то їх зазвичай радять їсти частіше й невеликими порціями, поєднуючи корисні вуглеводи з джерелами білка.

Чоловік вимірює цукор в крові. Фото ілюстративне: Pexels

"Вживання більшої кількості їжі може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові через відносну нестачу інсуліну, а пропуск прийомів їжі може призвести до низького рівня цукру в крові, спричиненого реакцією організму на ліки, які вони приймають", — каже головний лікар Sollis Health Скотт Браунштейн.

Які інгредієнти мають містити перекуси

Білок варто додавати до будь-якого перекусу, адже він забезпечує тривале відчуття ситості та допомагає утримувати рівень глюкози в межах норми.

Клітковина — це ще один ключовий компонент у перекусах, адже вона допомагає тримати рівень цукру в крові стабільним. До раціону варто додавати сирі овочі, оскільки вони низькокалорійні, містять мінімум вуглеводів і водночас багаті на клітковину.

Варто уникати продуктів із великою кількістю перероблених вуглеводів. Зокрема, йдеться про пончики, печиво, чипси та солодкі напої.

Як приготувати корисну закуску

Доктор Пеніна Гутьєррес розповіла про смузі з трьох інгредієнтів, який багатий на поживні речовини, має високий вміст білка та низький вміст калорій. До його складу входять:

будь-які овочі, такі як свіжий огірок, шпинат або рукола;

вода (можна обрати рослинне молоко);

сироватковий або гороховий протеїновий порошок.

Приготування смузі. Фото ілюстративне: Pexels

Щоб приготувати смузі, покладіть у блендер шпинат чи будь-які інші овочі, додайте порцію протеїнового порошку та залийте приблизно 1–1,5 склянками води або рослинного молока. Змішайте все до однорідної текстури.

Інші закуски

Експерти радять обирати також:

курку або індичку з моцарелою в цільнозерновій тортильї;

жменю сирих волоських горіхів на хлібі з високим вмістом клітковини, а також з авокадо;

нарізані яблука та банани з мигдальним маслом;

грецький йогурт з чорницею, посипаний гарбузовим насінням.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоровʼя розповіли, які безоплатні медичні послуги пропонують дітям в Україні.

Раніше лікар-офтальмолог Олександра Ярига пояснила, як відключення світла впливають на організм людини.