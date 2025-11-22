Полезные перекусы для стабильного уровня сахара в крови — советы врачей

Контроль сахара в крови — какая закуска идеально подходит
Рацион играет ключевую роль в контроле уровня сахара в крови. Употребление перекусов может помочь стабилизировать и предотвратить нестабильные колебания, однако они должны быть правильными и распределенными в течение дня.
Об этом сообщает Parade.
Как контролировать уровень сахара в крови
Закуски не обязательно должны быть сложными — важно лишь, чтобы в их составе были нужные питательные вещества. Большинство таких перекусов легко сделать всего из трех ингредиентов.
Когда содержание сахара в крови растет, организм реагирует, выделяя инсулин — гормон, способствующий попаданию глюкозы в клетки для обеспечения их энергией. Диабет развивается тогда, когда показатели сахара в крови становятся чрезмерно высокими.
Если у человека диабет, то их обычно советуют есть чаще и небольшими порциями, сочетая полезные углеводы с источниками белка.
"Употребление большего количества пищи может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови из-за относительной нехватки инсулина, а пропуск приемов пищи может привести к низкому уровню сахара в крови, вызванного реакцией организма на лекарства, которые они принимают", — говорит главный врач Sollis Health Скотт Браунштейн.
Какие ингредиенты должны содержать перекусы
Белок стоит добавлять в любой перекус, ведь он обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает удерживать уровень глюкозы в пределах нормы.
Клетчатка — это еще один ключевой компонент в перекусах, ведь она помогает держать уровень сахара в крови стабильным. В рацион стоит добавлять сырые овощи, поскольку они низкокалорийные, содержат минимум углеводов и одновременно богаты клетчаткой.
Следует избегать продуктов с большим количеством переработанных углеводов. В частности, речь идет о пончиках, печенье, чипсах и сладких напитках.
Как приготовить полезную закуску
Доктор Пенина Гутьеррес рассказала о смузи из трех ингредиентов, который богат питательными веществами, имеет высокое содержание белка и низкое содержание калорий. В его состав входят:
- любые овощи, такие как свежий огурец, шпинат или руккола;
- вода (можно выбрать растительное молоко);
- сывороточный или гороховый протеиновый порошок.
Чтобы приготовить смузи, положите в блендер шпинат или любые другие овощи, добавьте порцию протеинового порошка и залейте примерно 1-1,5 стаканами воды или растительного молока. Смешайте все до однородной текстуры.
Другие закуски
Эксперты советуют выбирать также:
- курицу или индейку с моцареллой в цельнозерновой тортилье;
- горсть сырых грецких орехов на хлебе с высоким содержанием клетчатки, а также с авокадо;
- нарезанные яблоки и бананы с миндальным маслом;
- греческий йогурт с черникой, посыпанный тыквенными семечками.
Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, какие бесплатные медицинские услуги предлагают детям в Украине.
Ранее врач-офтальмолог Александра Ярыга объяснила, как отключения света влияют на организм человека.
Читайте Новини.LIVE!