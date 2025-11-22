Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Контроль сахара в крови — какая закуска идеально подходит

Контроль сахара в крови — какая закуска идеально подходит

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 18:11
обновлено: 18:14
Полезные перекусы для стабильного уровня сахара в крови — советы врачей
Мужчина измеряет сахар в крови. Фото: Pexels

Рацион играет ключевую роль в контроле уровня сахара в крови. Употребление перекусов может помочь стабилизировать и предотвратить нестабильные колебания, однако они должны быть правильными и распределенными в течение дня.

Об этом сообщает Parade.

Реклама
Читайте также:

Как контролировать уровень сахара в крови

Закуски не обязательно должны быть сложными — важно лишь, чтобы в их составе были нужные питательные вещества. Большинство таких перекусов легко сделать всего из трех ингредиентов.

Когда содержание сахара в крови растет, организм реагирует, выделяя инсулин — гормон, способствующий попаданию глюкозы в клетки для обеспечения их энергией. Диабет развивается тогда, когда показатели сахара в крови становятся чрезмерно высокими.

Если у человека диабет, то их обычно советуют есть чаще и небольшими порциями, сочетая полезные углеводы с источниками белка.

Цукровий діабет
Мужчина измеряет сахар в крови. Фото иллюстративное: Pexels

"Употребление большего количества пищи может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови из-за относительной нехватки инсулина, а пропуск приемов пищи может привести к низкому уровню сахара в крови, вызванного реакцией организма на лекарства, которые они принимают", — говорит главный врач Sollis Health Скотт Браунштейн.

Какие ингредиенты должны содержать перекусы

Белок стоит добавлять в любой перекус, ведь он обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает удерживать уровень глюкозы в пределах нормы.

Клетчатка — это еще один ключевой компонент в перекусах, ведь она помогает держать уровень сахара в крови стабильным. В рацион стоит добавлять сырые овощи, поскольку они низкокалорийные, содержат минимум углеводов и одновременно богаты клетчаткой.

Следует избегать продуктов с большим количеством переработанных углеводов. В частности, речь идет о пончиках, печенье, чипсах и сладких напитках.

Как приготовить полезную закуску

Доктор Пенина Гутьеррес рассказала о смузи из трех ингредиентов, который богат питательными веществами, имеет высокое содержание белка и низкое содержание калорий. В его состав входят:

  • любые овощи, такие как свежий огурец, шпинат или руккола;
  • вода (можно выбрать растительное молоко);
  • сывороточный или гороховый протеиновый порошок.
Смузі
Приготовление смузи. Фото иллюстративное: Pexels

Чтобы приготовить смузи, положите в блендер шпинат или любые другие овощи, добавьте порцию протеинового порошка и залейте примерно 1-1,5 стаканами воды или растительного молока. Смешайте все до однородной текстуры.

Другие закуски

Эксперты советуют выбирать также:

  • курицу или индейку с моцареллой в цельнозерновой тортилье;
  • горсть сырых грецких орехов на хлебе с высоким содержанием клетчатки, а также с авокадо;
  • нарезанные яблоки и бананы с миндальным маслом;
  • греческий йогурт с черникой, посыпанный тыквенными семечками.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, какие бесплатные медицинские услуги предлагают детям в Украине.

Ранее врач-офтальмолог Александра Ярыга объяснила, как отключения света влияют на организм человека.

еда здоровье диабет диабет 2 типа закуска сахарный диабет
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации