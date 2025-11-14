Какое упражнение продлевает жизнь — эффективнее бега

Пожилые люди занимаются спортом. Иллюстративное фото: istockphoto.com

Регулярный спорт улучшает здоровье и самочувствие, однако есть упражнение, которое эффективнее ходьбы и бега. Кроме того, что оно укрепляет сердце, легкие и мышцы, оно еще и помогает сжигать больше калорий и продлевает жизнь.

Об этом сообщили в National Library of Medicine.

Какое упражнение продлевает жизнь

Исследователи говорят, что во время ходьбы тратится часть энергии на вертикальные движения тела, однако во время езды на велосипеде она превращается в поступательное движение. Поэтому, специалисты пришли к выводу, что при одинаковых усилиях можно проехать большее расстояние и сжечь больше калорий.

В исследовании привели пример, что за 30 минут умеренного катания на велосипеде человек весом 70 килограммов сжигает 240-290 калорий. А во время ходьбы за это время только 150-190 калорий. Кроме того, велосипед помогает не только похудеть, но и положительно влияет на здоровье сердца и сосудов.

Согласно исследованиям за 2019 год, люди, которые регулярно катаются на велосипеде, имеют меньше сердечных приступов и инсультов. Кроме того, если ездить ежедневно, то люди имеют на 45% меньший риск развития рака.

Также специалисты отмечают, что езда на велосипеде помогает организму активно вырабатывать гормоны счастья, которые снижают уровень стресса. Если же кататься на свежем воздухе, то контакт с природой усиливает ощущение покоя и "перезагружает" сознание.

