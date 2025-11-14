Відео
Україна
Ефективніша за біг і знижує стрес — яка вправа продовжує життя

Дата публікації: 14 листопада 2025 14:01
Оновлено: 14:01
Яка вправа продовжує життя — ефективніша за біг
Літні люди займаються спортом. Ілюстративне фото: istockphoto.com

Регулярний спорт покращує здоров'я та самопочуття, однак є вправа, яка ефективніша за ходьбу та біг. Окрім того, що вона зміцнює серце, легені та м'язи, вона ще й допомагає спалювати більше калорій та продовжує життя. 

Про це повідомили у National Library of Medicine.

Читайте також:

Яка вправа продовжує життя

Дослідники кажуть, що під час ходьби витрачається частина енергії на вертикальні рухи тіла, однак під час їзди на велосипеді вона перетворюється на поступальний рух. Тому, фахівці дійшли до висновку, що при однакових зусиллях можна проїхати більшу відстань та спалити більше калорій. 

У дослідженні навели приклад, що за 30 хвилин помірного катання на велосипеді людина  вагою 70 кілограмів спалює 240-290 калорій. А під час ходьби за цей час лише 150-190 калорій. Крім того, велосипед допомагає не лише схуднути, а й позитивно впливає на здоров'я серця та судин. 

Згідно з дослідженнями за 2019 рік, люди, які регулярно катаються на велосипеді, мають менше серцевих нападів та інсультів. Крім того, якщо їздити щодня, то люди мають на 45% менший ризик розвитку раку. 

Також фахівці зазначають, що їзда на велосипеді допомагає організму активно виробляти гормони щастя, які знижують рівень стресу. Якщо ж кататися на свіжому повітрі, то контакт з природою підсилює відчуття спокою та "перезавантажує" свідомість. 

Нагадаємо, раніше експерти назвали прості звички, що уповільнюють старіння. Вони допомагають людям похилого віку залишатися здоровими та фізично витривалими.

Також ми писали, який одяг може шкодити здоров’ю. Він може красиво сидіти та підкреслювати фігуру, але негативно впливати на самопочуття. 

спорт здоров'я звички вправи Спортивна ходьба
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
