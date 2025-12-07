Видео
Календарь прививок обновили — что изменилось

Календарь прививок обновили — что изменилось

Дата публикации 7 декабря 2025 00:51
Изменения в Календаре прививок — какие вакцины дети будут получать раньше
Девочке делают прививку. Фото иллюстративное: AdobeStock

С 1 января 2026 года вступит в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Некоторые вакцины детям будут делать в более раннем возрасте, чем раньше.

Об этом 4 декабря сообщили в Министерстве здравоохранения.

Изменения в Календаре прививок

Вторую дозу вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) дети будут получать в четыре года, а не в шестилетнем возрасте. Это нужно, чтобы раньше сформировать полную защиту перед школой.

Прививки БЦЖ будут делать через сутки, а не на 3–5 сутки после рождения ребенка. Таким образом новорожденные быстрее получат базовую защиту от тяжелых форм туберкулеза.

Вакцинацию от ВПЧ девочки в возрасте 12–13 лет получат бесплатно. Прививки против полиомиелита будут делать инактивированной вакциной. Схемы вакцинации против гепатита B, Hib и других инфекций обновят.

Напомним, ученые определили пять периодов развития мозга. Пришли к выводу, что полное взросление наступает только после 32 лет.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине есть ряд бесплатных медицинских услуг для будущих родителей, новорожденных и несовершеннолетних детей. В частности, речь идет о прививках.

вакцинация вакцины дети здоровье прививка медицина
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
